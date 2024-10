Sigarette elettroniche in crociera: le regole per lo svapo

Le sigarette elettroniche si stanno diffondendo sempre di più, in quanto molte persone le usano per riuscire a smettere di fumare o per assumere in modo controllato la nicotina presente nei liquidi svapo.

Quando si va in viaggio però, bisogna considerare le regole relative al fumo e al vaping, soprattutto se si sta per andare in crociera. Infatti, sulle navi da crociera ci sono appositi regolamenti e restrizioni per i fumatori, sia che utilizzino le sigarette tradizionali che quelle elettroniche. Vediamo nel dettaglio le regole attuali sullo svapo in crociera.

Svapare in crociera è possibile? Ecco le regole delle varie compagnie

Quando si sale su una nave da crociera bisogna adeguarsi al regolamento della nave. Che si sia fumatori di sigarette normali o elettroniche, si dovrà fare attenzione a dove e quando è possibile fumare.

Infatti le compagnie, sia per la presenza di bambini a bordo sia per evitare qualunque disagio ai non fumatori, hanno imposto delle regole che permettono di fumare solo in specifiche zone della nave, nel rispetto di tutti.

Ci sono delle differenze tra le diverse compagnie e le regole possono cambiare di anno in anno; quindi, è bene leggere sempre il regolamento della nave prima di partire e accertarsi di dove è possibile fumare anche una volta a bordo.

Non rispettare le normative potrebbe essere un problema, in quanto anche sulla nave si potrebbe essere multati se si fuma o svapa in zone che non sono adibite a ciò.

Per quanto riguarda le regole delle diverse navi da crociere, attualmente su Costa Crociere è possibile portare con sé la sigaretta elettronica, ma si può fumare solo nelle Cigar Lounge e nelle zone dedicate ai fumatori. Si può portare con sé la sigaretta elettronica in cabina, ma si può fumare solo se si ha il balcone esterno e non si può svapare all’interno della cabina.

Su MSC crociere le regole sono identiche a quelle per il fumo delle sigarette tradizionali: la sigaretta elettronica può essere portata con sé solo in quelle zone dedicate ai fumatori e che sono indicate con un cartello apposito. Lo stesso vale per la Royal Carribean dove è possibile svapare esclusivamente in punti specifici della nave.

Dunque, si possono portare a bordo le sigarette elettroniche ma si deve porre molta attenzione a dove si fuma per non arrecare problemi agli altri passeggeri.

Inoltre, si consiglia di non fumare o svapare in cabina, in quanto oltre ad essere vietato, potrebbe portare ad ulteriori disagi. Infatti, nelle cabine sono presenti dei sistemi di allarme antincendio che si attivano quando arriva del fumo, compreso quello delle sigarette. Per evitare di far scattare senza motivo gli allarmi è meglio evitare di fumare anche se si tratta di sigarette svapo e non di sigarette normali.

Si può svapare durante le escursioni all’esterno della nave?

Quando si scende dalla nave naturalmente si è all’aria aperta, ma si può sempre fumare o svapare? In realtà, bisogna fare attenzione anche a terra oltre che a bordo. In alcuni paesi si applicano delle restrizioni per i fumatori anche quando si cammina per la città o si visita una specifica area naturale o architettonica. Inoltre, ci potrebbero essere scali in paesi in cui le sigarette elettroniche sono vietate e quindi non possono essere utilizzate.

In ogni caso, le navi da crociera in genere avvisano coloro che stanno sulla nave e indicano sia le regole da seguire a bordo sia quelle che si devono seguire quando si scende a terra. Se le sigarette elettroniche saranno vietate nel paese di destinazione, semplicemente si dovrà lasciare la propria e-cig in cabina.

Perché usare le sigarette elettroniche usa e getta in crociera

A differenza delle sigarette elettroniche tradizionali o delle e-cig con ricarica in crociera è meglio valutare l’uso delle sigarette elettroniche usa e getta.

Uno dei motivi principali è la praticità di utilizzo. Infatti, questi dispositivi si attivano semplicemente iniziando a svapare e prevedono un numero specifico di “puff”. Ad esempio, i modelli di sigaretta elettronica usa e getta in vendita su Svapostore sono disponibili in versioni da 400 fino a 1000 puff e presentano diversi gusti e percentuali di nicotina.

In base al numero di giorni e a quanto si svapa si possono quindi acquistare una o più sigarette elettroniche usa e getta, senza doversi preoccupare della manutenzione, di dover acquistare un liquido per la ricarica, o di dover ricaricare alla presa di corrente la propria sigaretta durante il viaggio.