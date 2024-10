Nuovo parcheggio pubblico a Cisano: venti posti auto vicino a ufficio postale e scuola

Venti nuovi posti auto a Cisano sul Neva: il nuovo parcheggio pubblico situato in adiacenza all’Ufficio Postale, alla Scuola Primaria e dell’Infanzia “G. Comanedi”, verrà inaugurato mercoledì 23 ottobre alle 11 in via Colombo.



Con un investimento di circa 200 mila euro, l’Amministrazione comunale Niero dà un’ulteriore risposta ad un’esigenza crescente non solo ai residenti ma anche dei tanti turisti, amanti degli sport outdoor, provenienti non solo dal Nord Italia ma anche dalla vicina Francia e dal Nord Europa che frequentano il paese e la Val Neva e Pennavaire, ormai quasi tutto l’anno.

Grazie alla nuova area parcheggio, situata a due passi dal centro del paese, si può infatti raggiungere, rapidamente, a piedi, le botteghe, gli esercizi pubblici e di ristorazione, la farmacia e gli ambulatori medici e di prossimità che offre un paese che, negli ultimi 10 anni, ha registrato una crescita demografica del 10 per

cento.



I lavori eseguiti dall’impresa “Mainetto Bartolomeo di Mainetto Orazio & C.” ha previsto il rifacimento della muratura di sostegno e dell’illuminazione pubblica e la realizzazione di un camminamento pedonale e la piantumazione di nuove piante ornamentali. La nuova area parcheggio si aggiunge Alle due già disponibili, realizzate in adiacenza alla Statale 582 e collegate, direttamente, con il centro del

paese dal passaggio pedonale adiacente alle Poste.