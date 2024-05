L'inchiesta sulla Regione e le ricadute sul porto di Savona-Vado: la preoccupazione degli operatori portuali

Solo l'elettrificazione delle banchine, finanziata con il Pnrr, vale quasi 9 milioni di euro (5,6 milioni per gli impianti di “cold ironing” in banchina e altri 2,9 milioni per la realizzazione di edifici industriali di servizio). Poi c'è la logistica, progetti discussi come il deposito di Gnl a Bergeggi, la stesura del Piano regolatore portuale, per cui ci si aspettava una bozza già per l'estate, e l'ordinaria amministrazione delle pratiche con un ente se non proprio paralizzato comunque rallentato nella sua operatività. Insomma, tra privato e pubblico si parla di investimenti che superano il centinaio di milioni di euro.