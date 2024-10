Val Bormida, allagamenti in diverse zone e il fiume fa paura

Sono ore di apprensione su praticamente tutto il territorio della Val Bormida, colpito dal maltempo che sta flagellando il savonese nelle ultime ore.

A Carcare le forti precipitazioni hanno allagato la zona e i negozi di via Garibaldi, ad Altare i problemi sono invece in via Paleocapa e nella zona industriale. A Dego è stata interrotta la circolazione sulla strada Dego-Bormiola e sulla Dego-Montenotte in località Lamin, ma più in generale a spaventare è il Bormida: attenzionata la zona di Ferrania e del cimitero di Cairo Montenotte.

Allagamenti sono segnalati, inoltre, lungo la variante Altare-Cairo e a Mallare.

Segnalata l'esondazione del fiume in zona cimitero ad Altare, mentre a San Giuseppe di Cairo la stazione ferroviaria è completamente allagato.

Disagi anche alla viabilità, a Cosseria il sindaco Molinaro ha fatto sapere del blocco lungo la Sp28Bis causa frane: "Carcare per Millesimo passare per San Giuseppe".

Tra le segnalazioni quella di prestare attenzione all'inizio di Pallare, dopo zona industriale, in via Contei - sia andando verso Bormida ma anche nell'altro senso di marcia - per strada allagata e detriti trascinati da un corso d'acqua che si è creato probabilmente per via di una frana a monte delle case e che sta scaricando in strada.

Strada da Carcare a Pallare chiusa: richiesta la massima attenzione in tutto il paese, specialmente a Mallarini e Malagatti parecchia acqua con fango in strada.

AGGIORNAMENTI IN CORSO