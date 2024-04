Cade un ventilatore da soffitto all'asilo di Lavagnola. Una mamma: "Sfiorata la tragedia"

"I bambini erano messi a cerchio per mangiare ed è caduto in mezzo. Se fosse successo anche solo mezz'ora prima sarebbe successa una tragedia - racconta una mamma - Non ce l'ho con le maestre che sono bravissime ma con il Comune. Paghiamo fior di quattrini per poi non fare manutenzione, che la struttura sia messa in sicurezza. Nel 2024 una cosa del genere non può succedere, è inconcepibile, non l'accetto".

Il genitore ha poi fatto presente la situazione del giardino antistante. "È pieno di processionaria e sono anni che dicono che devono pulire. I bambini per una direttiva non possono più uscire lì" continua.

"É un fatto grave e gli uffici del Comune stanno facendo gli approfondimenti del caso - dice il vice sindaco Elisa Di Padova - i tecnici sono intervenuti subito e hanno messo in sicurezza la scuola; sono state tolte tutte le pale appese, ma non ci sono problemi strutturali. Abbiamo chiesto approfondimenti e un monitoraggio accurato per tutte le scuole".

"Ieri, in un'aula dell' Asilo Nido "Aquilone"di Lavagnola si è staccato un ventilatore dal soffitto durante il pranzo, momento nel quale solo un parte dei bambini era presente e, fortunatamente, si trovava sul lato opposto della classe rispetto al posizionamento dell'impianto - dicono dal comune di Savona - L'Ufficio Stabili del comune è tempestivamente intervenuto per la messa in sicurezza, rimuovendo anche tutti i ventilatori presenti nella struttura, sottoponendoli a controllo preventivo al fine di verificarne lo stato e l'eventuale sostituzione. L'Amministrazione ha richiesto la verifica di quanto è accaduto e il controllo di tutti gli impianti di ventilazione (in particolare di quelli appesi al soffitto) in tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Savona".

"Da una prima verifica dell'impianto è stato stabilito che la causa non è riconducibile alla struttura muraria della classe (soffitto), ma sono in corso tutti gli accertamenti per capire quali siano le reali cause del cedimento dell'impianto" concludono da Palazzo Sisto.