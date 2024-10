Park Tennis Club Genova: in A1 gli Uomini pareggiano a Bassano del Grappa. Donne battute dal Padova

Un pareggio e una sconfitta per le formazioni di A1 del Park Tennis Genova. Il team maschile di capitan Gianluca Naso pareggia sui campi del TC Bassano del Grappa, la squadra femminile di Giorgia Buchanan esce sconfitta in casa contro il TC Padova.



Matteo Viola cede a Francesco Salviato per 6/4 7/6. Kimmer Coppejeans gioca tre set tiratissimi con Marco Speronello. Tutti e tre finiscono al tie break. Vince il primo (8/6), perde il secondo (7/5) e nel decisivo terzo trova la forza per risolvere a suo favore la contesa per 7/4. Gianluca Mager scende in campo con grande determinazione. La parità è ripristinata grazie al 7/5 6/3 rifilato a Tommaso Gabrieli.

Tre set anche per Alessandro Ceppellini. Il 7/5 con cui chiude il primo contro Cesare Gabrieli lascia ben sperare ma il giocatore di Bassano cambia marcia e si impone nei successivi 2 con un duplice 6/3. Mager e Coppejeans esercitano la loro supremazia nel doppio per 6/2 6/1 su Cesare Gabrieli e Speronello. Viola e Sorrentino sono sconfitti 6/3 7/6 da Tommaso Gabrieli e Salviato. il pari tra Selva Alta e Eur permette al Park Tennis Genova di mantenere, a 2 giornate dalla conclusione del girone, 5 punti di vantaggio sul team di Vigevano.



Costanza Traversi parte bene con il successo nel primo set per 6/2 ma poi non riesce efficacemente a opporsi alla reazione di Isabella Maria Serban. È lotta nei successivi 2 set dove la giocatrice di Padova si impone 6/3 6/4. Anche Cristiana Ferrando conquista il primo set per 6/4 ma Katharina Hobgarski cresce alla distanza e porta Padova sul 2-0 grazie ai successivi due set vinti per 6/3. Anche Anita Bertoloni porta a casa il primo set (6/1) contro Lavinia Luciano ma anche lei cede poi 6/3 6/3. E' in corso il doppio con Ferrando-Bertolini in campo contro Hobgarski-Gasparini.