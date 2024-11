Savona, incidente in corso Mazzini: auto si scontra contro un'automedica, un ferito in codice rosso

Una ferita ricoverata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, non comunque in gravi condizioni, e diversi disagi al traffico.

Questo il bilancio del rocambolesco incidente che si è verificato intorno alle 15:30 a Savona, tra corso Mazzini e l'incrocio con via XX Settembre. Coinvolte un'auto e un'automedica.

Secondo quanto riferito, i mezzi si sarebbero scontrati nell'incrocio, con la vettura privata che poi è andata a schiantarsi contro un semaforo.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca savonese e l'automedica Sierra, che hanno preso in carico l'autista dell'automedica del 118 incidentata che è stata trasportata al nosocomio pietrese per i controlli del caso.