Savona, è mancato don Antonio Maio, aveva 85 anni

Questa notte, nella Casa San Giuseppe, è mancato don Antonio Maio, popolarmente conosciuto come don Nino. Aveva 85 anni, essendo nato a Belluno il 24 febbraio 1939. Un'insufficienza cardiaca è stata fatale al sacerdote, molto conosciuto e amato per la sua generosità pastorale. Ha vissuto la sua infanzia e giovinezza nel quartiere Legino, dove ha maturato la sua scelta vocazionale, grazie anche alla testimonianza e all'esempio del viceparroco don Nicolò Aragno.

Ordinato presbitero il 29 giugno 1963, dedicò le sue energie di giovane prete alla Parrocchia Santa Maria Giuseppa Rossello, nel quartiere Villetta (nata da pochi anni), dove, insieme all'indimenticato don Lino Badino e poi a don Gino Lagasio, seguì con passione ragazzi, giovani e scout. Dopo questa prima esperienza fu vicario della Cattedrale Nostra Signora Assunta, insieme al parroco don Lagasio.

La sua prima nomina a parroco fu nella comunità di San Michele Arcangelo a Celle Ligure, dove svolse il ministero per diversi anni, promuovendo molte attività, accompagnando giovani, scout e famiglie, e facendosi apprezzare per l'umanità e la capacità di ascolto nella confessione e nella direzione spirituale. Successivamente fu chiamato dal Vescovo a guidare la Parrocchia Santissima Trinità, nel quartiere savonese di Chiavella: con l'aiuto del viceparroco don Giuseppe Militello, seppe distinguersi per la vicinanza alle persone e la carità pastorale.

Un incarico importante che don Maio ricoprì in seguito fu quello di rettore del Seminario Vescovile, a cui dedicò alcuni anni, prima di diventare parroco di Santa Maria Giuseppa Rossello, comunità a cui ha dedicato gli ultimi anni del suo fecondo ministero. Dopo il ritiro ha vissuto gli ultimi anni prima nella Casa di riposo don Francesco Piccone, in via Carlo Collodi, non mancando di incontrare le persone che avevano in lui la guida spirituale, e poi nella Casa San Giuseppe, in via Alessandro Manzoni.

Domani, venerdì 15 novembre, la salma sarà portata nella Sala Capitolare della Cattedrale e, alle ore 18, in chiesa si pregherà con il rosario. Il funerale sarà celebrato sabato 16 novembre al mattino, alle ore 10, sempre in Cattedrale.