Grande successo della Colletta Alimentare 2024, Lions Club Savona Torretta: "Grazie alla comunità"

Il Lions Club Savona Torretta desidera esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutta la comunità di Savona per la straordinaria partecipazione alla Giornata della Colletta Alimentare, svoltasi oggi presso il Mercatò di Via Nizza.

"Grazie alla generosità di ciascuno, abbiamo raccolto una quantità significativa di generi alimentari che saranno destinati a sostenere le famiglie e le persone in difficoltà del nostro territorio. Quest'anno abbiamo superato la raccolta dell'anno scorso, raggiungendo e superando i 1200 kg di generi alimentari. Un traguardo straordinario, reso possibile dalla collaborazione e dal supporto di tutti!", commenta la presidente Rosella Scalone.

"Un grandissimo ringraziamento va ai soci del nostro club, che hanno presidiato ininterrottamente per tutta la giornata, dimostrando impegno e dedizione. La loro presenza costante ha reso possibile il successo dell'iniziativa e ha dato un esempio di vera solidarietà. Vogliamo ringraziare di cuore anche i nostri Leo, UNITALSI, i tanti cittadini volontari, StellaMaris Don Mario Genta e la Guardia Marina Nazionale - sezione di Savona, che hanno contribuito in maniera fondamentale a questa raccolta, mettendo a disposizione il loro tempo e il loro entusiasmo per sostenere la nostra comunità".

"I prodotti donati verranno distribuiti dal Banco Alimentare attraverso le sue reti solidali, raggiungendo chi sta attraversando un momento di difficoltà. Grazie a questo prezioso contributo, riusciremo a dare un supporto concreto a molte famiglie, garantendo loro beni di prima necessità per affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane. Vedere una così grande partecipazione è una testimonianza del valore della solidarietà e della coesione che caratterizzano la nostra comunità".

"Insieme, abbiamo dimostrato che la nostra città sa rispondere con il cuore ai bisogni degli altri. Ogni donazione raccolta è un simbolo di speranza e vicinanza verso chi ne ha più bisogno".

"Il Lions Club Savona Torretta e il Banco Alimentare continueranno a lavorare per assicurare che tutti i generi raccolti vengano consegnati con cura e trasparenza a coloro che necessitano di questo aiuto - conclude la presidente Scalone - Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa giornata speciale. La solidarietà è la forza che ci unisce e ci permette di costruire un futuro migliore per tutti".