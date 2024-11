Nel ponente savonese pomeriggio complicato per la viabilità, in particolare per chi ha viaggiato o sta ancora viaggiando in direzione levante.

Lungo l'autostrada A10, infatti, si sono verificate code per lavori tra Borghetto e Feglino che hanno oscilllato tra i 13 e i 6 km. Disagi anche lungo la via Aurelia, con la circolazione a rilento nel tratto tra Loano e Pietra Ligure.

Una situazione difficile per il traffico locale che in questa parte di territorio si sta ripetendo ormai da tempo.