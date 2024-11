Varazze, la Confraternita di San Bartolomeo dona un telo per il trasporto dei pazienti alla Croce Rossa (FOTO)

"Ringraziamo la Confraternita per la donazione di uno strumento particolarmente utile per i soccorsi" ha detto il presidente Claudio Ferrando.

BlissGO permette 5 utilizzi di uno stesso prodotto: il telo scendiscale con materasso per pazienti non traumatizzati; il telo scendiscale con presidio rigido per pazienti traumatizzati; il telo portaferiti in sicurezza; il seggiolino in sicurezza; il telo di evacuazione in emergenza.