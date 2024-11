Vado Ligure, un bando per sostenere le famiglie: contributi fino a 250 euro sulle bollette 2023

La giunta comunale di Vado Ligure ha approvato un’importante iniziativa destinata a sostenere le famiglie in difficoltà economica. Grazie ai fondi del Fondo di Solidarietà Comunale, saranno erogati contributi straordinari per aiutare i cittadini nella copertura delle spese relative alle utenze domestiche, quali energia elettrica e gas, sostenute nell’anno 2023.



L’Amministrazione ha deciso di stanziare un importo di 39.920,08 euro, risorse residuate dal trasferimento statale, che saranno distribuite attraverso un bando rivolto alle famiglie con specifici requisiti di reddito e condizione socio-economica.



Requisiti per accedere al contributo



I beneficiari dovranno:



•⁠ ⁠Essere residenti a Vado Ligure da almeno due anni;

•⁠ ⁠Essere in possesso di cittadinanza italiana, europea o, per i cittadini extra-UE, regolare permesso di soggiorno;

•⁠ ⁠Avere un indicatore ISEE non superiore a 15.500 euro;

•⁠ ⁠Dimostrare spese per utenze domestiche superiori a 600 euro nel 2023;

•⁠ ⁠Non possedere immobili, beni mobili registrati immatricolati negli ultimi due anni (eccetto veicoli per disabili) e non avere morosità verso i Servizi Sociali comunali.

⁠

Modalità di contributo



L’importo massimo erogabile varia in base alla composizione del nucleo familiare: 150 euro per nuclei composti da 1-2 persone, 200 euro per nuclei di 3-4 persone, 250 euro per nuclei con 5 o più persone.



Una graduatoria sarà stilata sulla base dell’ISEE e di specifici criteri di priorità, come la presenza di figli minori o componenti ultra 65enni nel nucleo familiare.



Questa misura si aggiunge ad altre iniziative già in atto, come il Bando Affitto Regionale e Comunale e i progetti di solidarietà alimentare quali Spazio Solidale e Buon Fine. "Le spese energetiche rappresentano un onere crescente per le famiglie – dichiara il sindaco Fabio Gilardi – e con questo intervento intendiamo fornire un aiuto concreto ai nuclei familiari che stanno affrontando situazioni di disagio".



Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni e tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale del Comune di Vado Ligure.



Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai recapiti indicati sul portale comunale.