Infortunio sul lavoro a Vado Ligure, 24enne ustionato: trasportato in elisoccorso a Villa Scassi

Infortunio sul lavoro a Vado Ligure, in via Trieste, zona portuale. L'allarme è stato lanciato poco prima delle ore 16 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Quiliano e l'automedicale. Sul posto anche l'elisoccorso Grifo.

Secondo quanto riferito, un 24enne si sarebbe ferito in seguito ad un'esplosione.

Si tratta di un operaio impegnato nel cantiere dei cassoni per la diga. L'incidente è avvenuto in porto nella zona frangiflutti, secondo le prime informazioni in Reefer Terminal.

Dopo le prime cure sul posto, il 24enne è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.