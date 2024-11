Savona, il Soroptimist Club organizza la tavola rotonda sulla violenza di genere: focus sugli autori del reato

In occasione della Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Soroptimist International Club di Savona, con il patrocinio del Comune di Savona e in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Asl2 Savonese, organizza una tavola rotonda dal titolo: "Violenza di genere: il focus sull'autore del reato". L’evento si terrà lunedì 25 novembre alle ore 17, presso la Sala Rossa del Comune di Savona.

I relatori saranno: dott. Roberto Carrozzino (direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl2 Savonese); capitano Walter Crescentini e maresciallo maggiore Matteo Magra (Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona). Introduzione a cura di Fiorenza Giorgi (magistrato).

Quest'anno, il Soroptimist International Club di Savona ha deciso di concentrare l’attenzione sugli autori di reati di violenza di genere. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle manifestazioni dedicate alla giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999.

La tavola rotonda approfondirà il protocollo d'intesa siglato il 5 marzo scorso tra gli uffici giudiziari di Savona, l’Asl2 e l’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), volto al recupero dei soggetti maltrattanti. Si discuteranno i percorsi di rieducazione per prevenire la reiterazione delle violenze, anche alla luce delle ultime modifiche al Codice Rosso, che subordinano la sospensione condizionale della pena alla partecipazione obbligatoria a programmi di recupero specifici.

«Rieducare i soggetti responsabili di violenze, spesso affetti da dipendenze o problemi psichiatrici, significa non solo dare esecuzione al dettato costituzionale dell’art. 27, ma anche ridurre la possibilità di recidive e migliorare le relazioni sociali e familiari tra i sessi», spiegano dal Soroptimist International Club.

Il Soroptimist International è un’associazione femminile composta da donne altamente qualificate nei loro ambiti professionali, impegnata nella promozione dei diritti umani, nella valorizzazione della condizione femminile e l'accettazione della diversità.