Manca poco al passaggio del Giro d'Italia in provincia: a Savona un vero e proprio circuito cittadino

Poco più di tre settimane e il Giro d'Italia tornerà ad attraversare la provincia di Savona.

La quarta tappa della corsa rosa il 7 maggio scatterà da Acqui Terme e attraverserà Piana Crixia, Dego, Rocchetta di Cairo (novità rispetto al primo tracciato previsto), Cairo Montenotte, Carcare, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Calizzano per poi salire per il Colle del Melogno e proseguire a Magliolo, Rialto, Bormida, Osiglia, Mallare, Altare e Quiliano a Cadibona.

Da lì l'ascesa sulla Sp29 con l'arrivo a Savona in via Nazionale Piemonte. Spazio poi al circuito cittadino nel comune capoluogo passando da Lavagnola in via Crispi, via Torino, via Verdi, via San Lorenzo e via Cavour. Dopo aver attraversato Piazza Saffi i corridori passeranno in via Boselli, via dei Vegerio, via Nazario Sauro e con il transito in Piazza Mameli via con la carovana in via Paleocapa.

Da lì poi, dalla Torretta, spazio al classico giro della Milano-Sanremo in via Gramsci, Corso Mazzini, via Montenotte, Corso Cristoforo Colombo, Corso Vittorio Veneto e via Nizza verso Vado. La corsa poi tirerà dritto sull'Aurelia fino all'arrivo di Andora.

Giovedì prossimo è previsto un vertice in Provincia con tutti i sindaci dei comuni interessati per fare il punto sulla viabilità.