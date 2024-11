Alassio piange Orlando (Dino) Ferrari: anima del gruppo musicale “I Pentallegro”, famoso negli anni ‘60

Alassio piange Orlando (Dino) Ferrari, scomparso all’età di 92 anni. Era molto amato nella sua città, per la semplicità che lo contraddistingueva e la commovente passione per la musica.

Dino Ferrari aveva fatto parte del famoso gruppo musicale alassino "I Pentallegro" che spopolavano per il loro successo negli anni 60 /70/80 non solo nella città di Alassio, ma anche nella vicina Costa Azzurra, dove si esibivano spesso. Il gruppo era noto per aver inciso numerosi dischi, portando anche fuori dai confini nazionali la voce della musica italiana e ligure. Loro ambasciatori del successo furono i turisti stranieri che acquistavano i loro album con le canzoni liguri e passavano parola ai connazionali.

Il quintetto “I Pentallegro” era composto dal maestro Dino Ferrari, compositore, chitarrista e cantante del gruppo, Armando Franchina, Nino Bruzzone, Carlo Cremonesi e Masino Spampinato. Quando alla fine degli anni ‘80 il quintetto si sciolse, Ferrari continuò nella sua passione per la musica, creando un altro gruppo, "Los Romantos", di cui faceva parte la figlia Marina. Anche questo complesso musicale ebbe molto successo.

Ferrari ascia la moglie Karin, la figlia Marina con il compagno Enrico e i nipoti.

Il rosario verrà recitato questa sera (domenica 24 novembre) alle 19 presso l'Istituto Trincheri ad Albenga, mentre i funerali si svolgeranno domani, lunedì 25 novembre, alle ore 15 in Sant'Ambrogio di Alassio.