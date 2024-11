Savona Half Marathon, decima edizione in archivio e si pensa al futuro. Grenno: "Una maratona? Non è detto che un giorno non si faccia una prova" (VIDEO)

Due giorni di corsa tra Half Marathon, 10 km e Family Run ed eventi collaterali che hanno

La decima edizione della Savona Half Marathon è ormai in archivio e Enzo Grenno ideatore della manifestazione, presidente dell'associazione Chicchi di Riso Onlus, pensa già al futuro. Nel quale non è da escludere che ci possa essere spazio per una maratona vera e propria.

"Ci aspettavamo un'edizione particolare lo è stata sia dal punto di vista strettamente numerico dove c'è stata una lievitazione considerevole dei partecipanti e sia dal punto di vista strettamente tecnico. Ha vinto lo stesso atleta che aveva vinto l'anno scorso che aveva stabilito il record della gara, quest'anno è rimasto credo leggermente penalizzato per la variante che abbiamo dovuto per forza di cose operare sul territorio di Vado Ligure a causa dei lavori alla sede stradale attualmente in esecuzione (l cantiere per la demolizione e ricostruzione del ponte sull'Aurelia sul torrente Segno. ndr) - Ritengo comunque che sia stato un un buon tempo il suo. Tutto sommato penso che sia un'edizione da archiviare con particolare soddisfazione pensando ovviamente già alla prossima e andando a mettere in campo le le migliori operatività per eliminare qualche qualche particolare che ancora è da risolvere".

La gara oltre ad attraversare la città di Savona ha toccato anche i comuni di Vado, Albissola Marina e Albisola Superiore.

"Modifiche è giusto operarle tutti gli anni. Come percorso riavremo lo stesso dello scorso anno quindi dovrebbe diventare decisamente particolarmente veloce e per il resto ci stiamo lavorando, ci lavoreremo e cercheremo di dare nuove soddisfazioni legate a questa manifestazione - continua Grenno - Una maratona nel futuro? Stiamo pensando da tempo anche a questo. Teniamo presente che mettere insieme sul territorio di Savona e dei comuni limitrofi 42 km non è semplicissimo e ci porterebbe ovviamente a percorrere l'anello attuale dei 21 due volte che è una percorrenza non particolarmente gradita dai runner. Comunque non non è detto che un giorno o l'altro non si faccia anche questa prova".