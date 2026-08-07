Arianna Chiorboli, una giovane promessa del triathlon azzurro guarda ai grandi appuntamenti di settembre

Una stagione costruita tra allenamenti, competizioni nazionali ed esperienze internazionali. Per Arianna Chiorboli, atleta classe 2006 del CUNEO 1198 ASD TRITEAM e giovane protagonista del triathlon azzurro, le prossime settimane rappresenteranno uno dei momenti più importanti dell’anno agonistico.

Il suo 2026 l’ha già vista conquistare il terzo posto Under 23 ai Campionati Italiani di Duathlon di Magione e la medaglia d’argento ai Campionati Nazionali Universitari di Triathlon di Loano. A giugno ha inoltre preso parte alla Europe Triathlon Cup di Kitzbühel tra le atlete italiane in gara.

Ora l’attenzione si sposta sul finale di stagione, con quattro appuntamenti concentrati nell’arco di un mese. Il 5 settembre Chiorboli sarà al via dei Campionati Italiani Assoluti di Triathlon Olimpico; il 12 settembre gareggerà a Montesilvano nella finale di Coppa Italia Under 23. Il 26 settembre affronterà i Campionati Italiani Assoluti di Triathlon Sprint, prima di chiudere il programma il 3 ottobre a Cabourg, in Francia, con la propria squadra francese.

Una sequenza di gare differenti per distanza e caratteristiche, nella quale ogni dettaglio della preparazione assume un peso decisivo. A cominciare dalla frazione ciclistica, affrontata in sella alla CBT ITALIA Mystero, bici full carbon progettata per coniugare leggerezza, rigidità e reattività.

Abbiamo incontrato Arianna Chiorboli per parlare delle sensazioni maturate durante gli allenamenti.

Nella preparazione di queste gare stai utilizzando la CBT ITALIA Mystero. Quali sono state le tue prime sensazioni?

«Ho notato subito una netta differenza rispetto alla bici precedente su tutti i tipi di percorso: in pianura, in discesa e in salita. La qualità e la cura dei dettagli si vedono e si percepiscono fin dai primi chilometri».

Quanto è stato importante lavorare sulla posizione in sella?

«Le modifiche che abbiamo apportato alla posizione si sono rivelate fondamentali. Mi permettono di sfruttare al massimo le caratteristiche e la leggerezza del telaio, rendendo la pedalata più efficace».

Qual è la caratteristica della Mystero che si apprezza maggiormente durante la guida?

«Senza dubbio il modo in cui sente la strada. Quando mi alzo sui pedali, la risposta del telaio è immediata e trasforma ogni rilancio in spinta pura».

Che sensazioni ti trasmette nei tratti più impegnativi?

«La sensazione che rimane maggiormente impressa è quella di controllo e sicurezza. La percepisco sia quando sto spingendo in salita sia quando affronto una discesa veloce».

In una disciplina come il triathlon, quanto può incidere la leggerezza della bicicletta?

«Incide moltissimo, soprattutto negli allenamenti più lunghi. Permette di risparmiare energia e di arrivare alla fine del giro con le gambe più fresche e meno affaticate. Nel triathlon, dove dopo la frazione ciclistica bisogna ancora correre, è un aspetto particolarmente importante».

Tre parole per descrivere la Mystero?

«Raffinata, per l’altissima qualità dei dettagli e della bici nel suo complesso. Reattiva, per la prontezza con cui risponde a ogni pedalata. Sorprendente, perché riesce a regalarmi sensazioni positive a ogni uscita».

Per Arianna Chiorboli si apre ora una fase intensa e decisiva. Quattro gare, differenti obiettivi e un finale di stagione da affrontare con la determinazione di chi vuole continuare a crescere, in Italia e nelle competizioni internazionali.



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