Genova Capitale dello Sport che include

Appuntamento sui campi del Centro Sportivo San Biagio (Via Romairone, 38 rosso, Bolzaneto) fissato per domani, sabato 30 novembre, Nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, Bic Genova organizza, sotto l'egida della Figc Sgs Divisione Calcio Integrato, il Torneo di Calcio Integrato “Genova 2024”. Oltre 150 giovani, di ogni abilità, giocheranno insieme in una giornata di festa, lanciando un messaggio prezioso. Parteciperanno gli atleti di Bic Genova, Insuperabili, Genoa for Special, Samp for Special, We Play Football e di numerose società calcistiche genovesi tra cui Athletic Club Albaro, Angelo Baiardo, Città Giardino Marassi, Genoa, Lavagnese 1919, Ligorna 1922, Sampdoria, Pontedecimo Calcio, Arquatese Valli Borbera.



A dare il calcio d'inizio alle ore 9:30 saranno le assessore allo sport Alessandra Bianchi (Comune di Genova) e Simona Ferro (Regione Liguria), affiancate da Marco Barbagelata e Giulio Attardi, rispettivamente presidente e DG del Bic Genova, società che opera dal 1997 nel mondo dello sport per le persone con disabilità. A tutti i ragazzi sarà omaggiato un gadget firmato Sport e Salute e le società sportive saranno poi premiate martedì prossimo a Palazzo Tursi. Nella Giornata Internazionale per le persone con disabilità (Martedì 3 dicembre) sarà infatti organizzato il Forum “Sport e Disabilità: una sfida per la socialità” con importanti testimonianze di campioni, tecnici, dirigenti che permetteranno di accendere le luci su un mondo in cui lo sport è medicina e terapia straordinaria.



Il forum sarà trasmesso in diretta streaming sui canali youtube e facebook di Stelle nello Sport. Chi parteciperà al Forum potrà ammirare anche le opere esposte nella mostra sullo sport di tutte le abilità curata dalla fotografa Cristina Corti, allestita proprio nell’atrio di Palazzo Tursi. La mostra sarà visibile fino al 7 dicembre, regalando al Comune di Genova e a tutti i cittadini un'occasione emozionante di scoprire come lo sport sia davvero uno strumento di inclusione e unione, al di là di ogni barriera.