Savona, al Campus di Legino cominciati i lavori per la sostituzione della pavimentazione ammalorata

Sfidando e superando in parte le lungaggini dei tempi tecnici della burocrazia, sono iniziati nei giorni scorsi i primi attesi interventi di sostituzione delle assi di cui è composta la pavimentazione della grande pedana tra le palazzine del Campus Universitario di Savona.

Con 35 anni circa di anzianità, il numero delle tavole di legno dec bisognose di un restyling aveva cominciato negli ultimi tempi a diventare consistente. Transenne, new jersey e nastro biancorosso delimitante dominavano lo sguardo all'orizzonte, tanto da sollevare la preoccupazione di studenti, professori e anche del personale delle diverse aziende che hanno sede o gravitano intorno alla struttura di Legino.

Lo scorso anno problematiche si erano verificate nelle palazzine per via dell'assenza di riscaldamento e un danno di importanti entità al sistema fognario aveva portato alla chiusura dei servizi igienici di due palazzine con l'utilizzo delle toilette delle altre. Tutte criticità finite all'attenzione dell'Ateneo con il direttore del Campus Marco Testa che già nei mesi scorsi sulle nostre pagine aveva annunciato interventi per il prossimo anno.

Dopo le segnalazioni dei guasti, in particolare questi ultimi della pavimentazione, le procedure erano state avviate dagli uffici tecnici dell'ente universitario e, nell'arco di un anno, l'intervento si preannuncia significativo per più di 2 milioni di euro.

"Stiamo cercando di intervenire e l'Ateneo è molto attento su questi aspetti. Non c'è nulla in sospeso e trascurato" aveva puntualizzato in quell'occasione ai nostri microfoni il pro Rettore che ha annunciato una riqualificazione della palazzina Delfino per ricavare, tramite la riorganizzazione degli spazi, di due temporary office per gli insegnanti per ricevere gli studenti, un ufficio per i dottorandi, due aule meeting e in collaborazione con il Dipartimento di Architettura riqualificare la struttura dal punto di vista del ricevimento per far conoscere la stessa e guidare le persone che la vivono.