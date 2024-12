Ortovero, auto sbanda finendo fuoristrada: una persona rimasta incastrata nel mezzo, intervengono i Vigili del fuoco

Mobilitazione di soccorsi nella tarda mattinata odierna, intorno alle 12, nell'entroterra albenganese. A richiedere l'intervento di sanitari, Vigili del fuoco e Forze dell'Ordine un mezzo finito per cause non ben chiarite fuori strada mentre percorreva la Sp21 in località Campi, a Ortovero.

L'auto è sbandata finendo fuoristrada e ribaltandosi lungo una scarpata, con la persona che si trovava a bordo impossibilitata a uscirne.

Per questo sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra dal distaccamento di Albenga supportata dal nucleo SAF e dall'autogru provenienti dalla centrale savonese.

La situazione si è presentata immediatamente delicata, con una persona rimasta incarcerata all’interno dell’auto. I Vigili del Fuoco, dopo aver stabilizzato la vettura utilizzando un verricello per prevenire ulteriori movimenti pericolosi, hanno tagliato il parabrezza per consentire l’estrazione del ferito.

Una volta fuori dall’abitacolo, la persona è stata immobilizzata su una tavola spinale e sistemata su una barella toboga, progettata per il soccorso in situazioni difficili. Per riportare il ferito al livello della strada, è stata utilizzata una scala italiana, sulla quale la barella è stata fatta scivolare mentre veniva recuperata con l’ausilio di un sistema di paranchi.

Giunta sul piano strada, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto con un'ambulanza della Croce Bianca della sottosezione di Villanova d'Albenga e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Grazie all'ausilio dell'autogrù, giunta anch'essa da Savona, è stato poi recuperato il veicolo incidentato.