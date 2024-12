“Once upon a song”, 100 anni di musica da fiaba in chiave jazz a Garlenda

“Once upon a song”, c’era una canzone. Il titolo di questo concerto trae ispirazione dal celebre inizio delle fiabe, “once upon a time” ovvero “c’era una volta..” ed è un evento che, promosso dal Dopo Lavoro Ferroviario di Albenga, ha trovato casa a Garlenda, nella chiesa Parrocchiale e prevede di rivisitare in chiave Jazz le colonne sonore dei cartoni animati Disney.

“Sono estremamente felice di questa collaborazione tra il Comune, la Pro Loco, la Parrocchia di Garlenda e il Dopo Lavoro Ferroviario di Albenga. Voglio ringraziare la presidente Vittoria Baroero per averci scelto. Questo concerto sarà uno splendido regalo alla nostra comunità ed è destinato sia ai grandi che ai più piccoli”, è il commento di Alessandro Navone, sindaco di Garlenda.

L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Garlenda.