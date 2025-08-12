Alassio, "maranza al mare": rissa sul bagnasciuga. E il video diventa virale

Sul lungomare di Alassio, in piena settimana di Ferragosto, il piacere della spiaggia è stato interrotto da un episodio di colluttazione che ha rapidamente fatto il giro dei social. Un video, diffuso dalla pagina "Welcome to favelas", mostra un’aggressione ai danni di un bagnino, avvenuta direttamente in acqua, con le onde a fare da sfondo.

La sequenza, ripresa dal pontile, non chiarisce le cause precise dello scontro. Si nota un gruppo di persone radunato attorno a un uomo a torso nudo e in ciabatte, mentre a breve distanza due o tre agenti delle forze dell’ordine osservano la scena. Dopo uno scambio acceso di parole e qualche spintone, il bagnino, insieme a un altro uomo, blocca il presunto aggressore in mare. L’uomo però riesce a liberarsi e, rialzandosi, assesta un violento pugno in volto al soccorritore prima di allontanarsi.

Per la pagina social, abituata alle sferzate sarcastiche, a scatenare il parapiglia sarebbe stato un "maranza".

L’episodio si conclude con l’intervento di un agente, che, stivali in acqua, raggiunge e ferma il responsabile, cercando di porre fine alla colluttazione. Il responsabile dell'episodio è stato poi identificato dai carabinieri.

Il video su X visibile QUI