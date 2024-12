Natale a Grand Tour Italia: Il Villaggio delle Feste a Bologna all’insegna delle tradizioni e dei sapori di tutte le regioni italiane

Da giovedì 21 novembre fino al 6 gennaio 2025, il Parco dedicato alle tradizioni regionali italiane si trasforma in un villaggio natalizio ricco di esperienze per tutti. Tra una pista di pattinaggio su ghiaccio al chiuso, il Villaggio dei giochi, installazioni e mercatini con proposte artigianali e gastronomiche regionali, Grand Tour Italia invita i visitatori a immergersi nella magia delle feste in uno scenario tutto italiano.

E il 31 dicembre ci sarà la grande Festa di Capodanno, con cenoni regionali, proposte di street food da tutta Italia e 6 piste da ballo.

Pista di Pattinaggio su Ghiaccio al Chiuso

I visitatori potranno pattinare sulla pista di ghiaccio di Grand Tour Italia, gustando una cioccolata calda o del vin brulé tra una pausa e l’altra.

Il Villaggio di Natale Itinerante

Grandi e piccini potranno passeggiare tra le attrazioni di un villaggio natalizio incantato, popolato da Babbo Natale e i suoi aiutanti, luci scintillanti, installazioni artistiche e spettacoli pensati per tutta la famiglia. Il Villaggio di Natale si estende per tutto il parco, creando un’atmosfera fiabesca.

I Mercatini di Natale

I mercatini di Grand Tour Italia offrono un’esperienza festiva immersiva, dove gli amanti dello shopping potranno scegliere regali originali sostenendo l’artigianato italiano.

Il Villaggio dei Giochi per Bambini e Ragazzi

Ogni weekend, il Villaggio dei Giochi proporrà attività tematiche sempre diverse per intrattenere i più giovani. Ci saranno aree dedicate ai Mattoncini Lego, ad Harry Potter, aree supereroi, principesse, elfi, fate ed aiutanti di Babbo Natale, giocattoli vintage dagli anni 60 in poi con massimo interesse al periodo anni 80 e 90 ovvero il periodo d'oro dei giocattoli tra i quali: Masters, Transformers, Tartarughe Ninja , Barbie e molti altri; oltre 100 giochi da tavolo, mondo Comics a 360 gradi con espositori selezionati anche stranieri con le migliori idee regalo, festival del videogioco e così via…

Eventi a Tema e Proposte Gastronomiche Regionali

Oltre alle attrazioni festive, Grand Tour Italia invita i suoi ospiti a scoprire i sapori autentici delle 20 osterie regionali e a fare shopping enogastronomico. Gli stand regionali offrono una vasta selezione di prodotti italiani, ideali come regali natalizi. Non mancano le cene in compagnia per celebrare le festività con amici e famiglia, all’insegna della tradizione culinaria italiana.

Grand Tour Italia invita famiglie e tutti gli amanti del Natale a vivere l’atmosfera delle feste in un contesto unico e suggestivo, che celebra le tradizioni di ogni regione italiana.

Per maggiori dettagli: https://www.grandtouritalia.it/it/natale

Grand Tour Italia è aperto dal giovedì alla domenica, ma per il periodo delle Feste Natalizie dal 21 novembre al 6 gennaio sarà aperto tutti i giorni (eccetto il giorno di Natale che è di chiusura).

L’ingresso al Parco e il parcheggio sono completamente gratuiti.

Per chi viene a Grand Tour Italia è a disposizione un servizio navetta gratuito nei weekend che collega l’autostazione di Bologna al Parco andata e ritorno (sabato e domenica) fino a esaurimento posti.

Per gli orari di apertura e della navetta, le informazioni e dettagli sulle singole esperienze, corsi ed eventi visitare il sito web https://www.grandtouritalia.it/ e i canali social Facebook e Instagram: @grandtouritalia.ita

Cos’è Grand Tour Italia?

Il 5 settembre 2024 Grand Tour Italia ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico, promettendo un'esperienza unica che in 50.000 mq celebra la biodiversità culturale e gastronomica delle 20 regioni italiane, ciascuna con le proprie tradizioni enogastronomiche ed eventi folcloristici.

Situato a Bologna, Grand Tour Italia offre un viaggio straordinario attraverso il cibo, l'arte, le tradizioni e l'intrattenimento, in un ambiente che fonde educazione, divertimento e sostenibilità.

Ogni regione ha uno spazio dedicato che comprende un'area paesaggistica e di promozione turistica, un'osteria tipica, un mercato con prodotti regionali e un'area didattica. Ad alcuni partner di rilievo come la Scuola Holden, Coldiretti e Slow Food è stata affidata la narrazione di storia, cultura, agricoltura e biodiversità enogastronomica.