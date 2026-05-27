Finale Ligure, nasce “Estate nei Castelli”: spettacoli, cinema, musica e cultura tra Castel Gavone, Forte San Giovanni e Castelfranco

Un nuovo progetto che, per l’estate 2026, riunisce tutti i castelli del Finalese e li trasforma nel palcoscenico diffuso di spettacoli, concerti, cinema, incontri culturali, mostre ed esperienze immersive. Nasce così “Estate nei Castelli”, con Castel Gavone, Forte San Giovanni e Castelfranco intrecciati tra di loro nel segno dell’obiettivo di intrecciare la valorizzazione del patrimonio storico con nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura, trasformando per tutta la stagione estiva questi luoghi in scenari aperti alla musica, al teatro, al cinema sotto le stelle, alle arti contemporanee e alle esperienze outdoor.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Musei Nazionali Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria, Centro Storico del Finale, MUDIF – Museo Diffuso del Finale, MAF – Museo Archeologico del Finale, associazioni culturali e operatori del territorio. L’iniziativa si rivolge sia ai residenti sia ai visitatori, proponendo occasioni di scoperta del territorio attraverso un programma articolato nei tre principali luoghi simbolo della città.

A Castel Gavone, simbolo della storia del Marchesato del Finale, l’estate sarà dedicata alla scoperta del monumento e del paesaggio che lo circonda. Tornano le “Storie al chiaro di luna”, visite guidate serali organizzate dal Centro Storico del Finale e in programma tra luglio e agosto, nelle date del 10, 24 e 31 luglio e del 7 e 14 agosto. Accompagnati da esperti “ciceroni”, i visitatori saranno condotti alla scoperta della storia del Marchesato e del suo castello, tra racconti e leggende. Durante il percorso compariranno cavalieri, arcieri, dame di corte, prelati e misteriosi personaggi in abiti quattrocenteschi, presenze sospese nel tempo chiamate ad animare il castello e a evocare le sue storie più remote.

Accanto alle visite teatralizzate in notturna, il calendario propone anche le esperienze organizzate dal MUDIF – Museo Diffuso del Finale. Tra queste figura “Archeologia al Castel Gavone: visite guidate con l’archeologo”, un percorso alla scoperta della storia e dell’archeologia del monumento. La visita, sotto la guida di un archeologo, permetterà di conoscere le diverse fasi di sviluppo del castello tra il Medioevo e l’Età moderna, compresa la Torre dei Diamanti, indicata come uno dei più importanti esempi di architettura fortificata rinascimentale in Italia. Gli appuntamenti sono previsti sabato 13 e 27 giugno, tutti i sabati dal 4 luglio al 29 agosto alle 17, il 5 e 19 settembre alle 16 e il 10 ottobre alle 15.

Sempre a Castel Gavone, una volta al mese al sabato mattina, il 20 giugno, 25 luglio, 22 agosto, 19 settembre e 17 ottobre, con due turni dalle 9.30 alle 11 e dalle 11 alle 12.30, si terrà “Meditazione e bagno sonoro a Castel Gavone”. L’esperienza, a cura del MUDIF e del Museo Archeologico del Finale in collaborazione con l’Associazione Yoga Kambliswami, unirà la visita alla fortezza a una meditazione sonora nell’ambiente ipogeo. Immersi in un’atmosfera di profonda connessione con l’elemento acqua, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio sensoriale pensato per favorire il rilassamento profondo, con le onde sonore a riempire lo spazio.

Tra gli appuntamenti principali dell’estate a Castel Gavone rientra inoltre il nuovo progetto teatrale itinerante tratto da “Becket e il suo Re” di Jean Anouilh, in scena dal 2 al 6 agosto con la regia di Andrea Walts Valsania. Lo spettacolo trasformerà gli spazi del castello nelle ambientazioni sceniche naturali del conflitto tra potere e coscienza al centro dell’opera di Anouilh, rendendo la fruizione teatrale un’esperienza dinamica e immersiva.

Forte San Giovanni ospiterà invece un programma estivo dedicato a musica, cinema, teatro, attività per bambini e appuntamenti legati alla scoperta della natura. Tornano i concerti del Voxonus Festival 2026, realizzati in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Savona. Il 16 luglio è previsto “Le origini italiane dello strumento a 16 corde” con il Voxonus Quartet, mentre il 30 luglio sarà la volta di “Oltre lo schermo”, concerto del Crossover Trio dedicato alle grandi colonne sonore del cinema.

Il 19 luglio il Forte accoglierà il teatro con “Medusa, Scilla e la Sfinge. Donne maghe e mostri”, produzione di Teatro Pubblico Ligure con Arianna Scommegna ed Edmondo Romano, autore ed esecutore delle musiche dal vivo. Con la direzione artistica di Sergio Maifredi e la drammaturgia del grecista Giorgio Ieranò, lo spettacolo è inserito nel progetto “Parole antiche per pensieri nuovi”.

Ad agosto la musica tornerà con “Musica in Chordis – Voci e armonie nelle chiese e nei castelli del Finalese”, rassegna dell’Associazione Corelli. La sera del 14 agosto Forte San Giovanni ospiterà il concerto “Paganini, le osterie e l’amandolino”, viaggio musicale tra tradizione, salotti e anima popolare di un genio, con il Carlo Aonzo Trio composto da Carlo Aonzo al mandolino, Fabio Rinaudo a cornamuse e flauti e Renzo Luise alla chitarra.

La fortezza diventerà anche arena cinematografica con “CinemaForte 2026”, rassegna curata dall’Associazione Cinedehors. Sono in programma quattro serate di cinema all’aperto, tra animazione, cinema d’autore e nuove produzioni internazionali: il 31 luglio “Lilo & Stich”, il 1° agosto “Gioia Mia”, l’8 agosto “Hamnet – Nel nome del figlio” e il 9 agosto “The Drama”, sempre alle 21.15.

Tra giugno e settembre Forte San Giovanni ospiterà inoltre laboratori, visite guidate ed esperienze partecipative curate da Babajaga Arte e Spettacolo APS, pensate per coinvolgere famiglie e bambini attraverso il gioco e l’esplorazione. Dal percorso “Il Forte dei Giochi”, in programma il 18 luglio, alle serate “Oltre le mura: Escape Experience”, previste il 29 luglio e il 28 agosto, fino alla “Notte delle Stelle” del 10 agosto, il calendario propone occasioni per vivere il forte in modo originale, tra storia, immaginazione e osservazione del cielo.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al paesaggio e alla botanica, come “Le erbe di San Giovanni tra botanica e magia”, il 23 giugno, e la passeggiata botanica da Finalborgo a Perti, il 20 settembre, realizzate in collaborazione con il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Finale Ligure.

Alla Fortezza di Castelfranco, affacciata sul mare, l’estate sarà invece dedicata ai linguaggi contemporanei, tra mostre, incontri, spettacoli e attività per il benessere. Il calendario prevede un ricco programma di esposizioni ed eventi di arte contemporanea curati da Qui Arte. Tra questi figurano la mostra “Vibes”, in programma a luglio, e “I Tarocchi”, un viaggio simbolico attraverso immagini, miti e archetipi, in dialogo con la Notte dei Tarocchi di Finalborgo del 12 agosto. Tra pittura, fotografia, installazioni e linguaggi ibridi, ogni opera esposta interpreterà una carta come se fosse una porta verso un mondo interiore, in un percorso non solo estetico, ma anche emotivo e simbolico.

Proseguono inoltre le esposizioni dedicate a Nenne Sanguineti Poggi, con un percorso immersivo tra opere originali, materiali d’archivio e contenuti multimediali dedicato a una figura tra le più originali e internazionali del Novecento artistico italiano, e il progetto “Riciclickamente”, incentrato sul rapporto tra creatività, recupero e sostenibilità ambientale. Quest’ultimo nasce dall’idea di trasformare materiali di recupero in opere visive, invitando il pubblico a riflettere sul valore del riuso come gesto estetico e consapevole. Entrambe le mostre sono visitabili dal giovedì alla domenica, dalle 18 alle 21.

Castelfranco sarà anche palcoscenico degli spettacoli di danza contemporanea del Balletto Teatro di Torino, previsti il 15 luglio, il 28 luglio e il 4 agosto. Spazio inoltre alle attività dedicate al benessere, con appuntamenti settimanali da giugno ad agosto: yoga ogni martedì alle 18, pilates ogni giovedì alle 7, Chi Kung e Taichiquan ogni venerdì alle 18.15.

Tra gli appuntamenti speciali della Fortezza di Castelfranco, venerdì 12 giugno è previsto un evento conviviale con l’associazione “Basta Poco”, mentre il 31 agosto si terrà una cena solidale con l’associazione “Il sorriso di Benedetta”. Due sere al mese saranno inoltre organizzate visite guidate su prenotazione alla scoperta dei segreti di Castelfranco.

“Estate nei Castelli” si inserisce nel più ampio calendario “Summer Vibes 2026” e rappresenta uno dei progetti centrali della stagione culturale finalese. L’obiettivo è valorizzare i luoghi simbolo della città attraverso un programma diffuso capace di unire spettacolo, cultura e scoperta del territorio.

La promozione della rassegna sarà sostenuta da una strategia integrata di comunicazione e marketing turistico, sviluppata attraverso strumenti digitali, attività media e informazione diffusa sul territorio. All’“Estate nei Castelli” saranno dedicati manifesti e locandine in destinazione. Gli eventi e le esperienze saranno promossi tramite il sito Visit Finale Ligure, con un’area dedicata integrata con il DMS di destinazione, attraverso i canali social e con newsletter rivolte a operatori turistici, visitatori, agenzie di viaggio e tour operator. Parallelamente saranno attivate campagne advertising geolocalizzate per un pubblico di prossimità.