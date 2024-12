Dicembre magico al Molo 8.44: Shopping e divertimento per tutta la famiglia

A dicembre, il Molo 8.44 di Vado Ligure si trasforma in un luogo incantato dove lo shopping incontra la magia del Natale.

In collaborazione con l’ASD Il Giardino Dei Sogni, lo shopping center vadeseha preparato una serie di eventi imperdibili per grandi e piccini.

Ecco il programma completo delle attività che renderanno dicembre indimenticabile:

7 e 8 dicembre

Elfette di Babbo Natale e letterina a Babbo Natale

Vivi la magia del Natale insieme alle elfette di Babbo Natale. I bambini potranno scrivere la loro letterina e consegnarla direttamente alle aiutanti di Babbo Natale, pronte a trasformare ogni desiderio in realtà.

14 e 15 dicembre

Caccia al tesoro natalizia

Divertimento e spirito natalizio si fondono in una caccia al tesoro ricca di sorprese.

21, 22, 23 e 24 dicembre

Babbo Natale e la Renna Ballerina

Babbo Natale VS Grinch

Scatta una foto con Babbo Natale e lasciati conquistare dalla simpatia della Renna Ballerina. E per i più coraggiosi, un’epica sda tra Babbo Natale e il Grinch aspetta per un Natale da ricordare

4, 5, 6 gennaio

Bolle di Sapone Giganti

Caccia alla Scopa

Arriva la Befana

Il divertimento continua con l’anno nuovo: bolle di sapone giganti, una divertentissima caccia alla scopa e l’arrivo della Befana per chiudere le festività in grande stile.

Shopping & Relax

"Tra un evento e l’altro, approtta dei nostri negozi per i tuoi regali di Natale e gusta una pausa golosa nei punti ristoro del centro. Al Molo 8.44 trovi tutto quello che ti serve per un dicembre speciale - dicono dalla direzione del Molo - Ti aspettiamo al Molo 8.44 per un Natale ricco di emozioni, magia e tanto divertimento. Non mancare".