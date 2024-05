Tragico incidente sulla A10: morto Valerio Abbo, musicista dianese di 46 anni

Il mondo della musica e degli albergatori dianesi è in lutto per la morte di Valerio Abbo, 46 anni, musicista, cantante e chitarrista de "La Premiata Banda", nonché albergatore molto apprezzato in tutta la Riviera.

Erano da poco passate le 11 di stamattina quando, per cause ora al vaglio della polizia stradale, il furgoncino Porter guidato da Abbo si è schiantato contro un camion in galleria, tra Andora e Albenga in direzione Savona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Andora. Purtroppo, sono stati inutili i tentativi di salvarlo. Lascia la moglie insegnante di educazione fisica e due figli piccoli.

Sgomento il presidente provinciale di Federalberghi, Davide Trevia: "Perdiamo in maniera tragica non solo un collega, ma soprattutto un amico. Valerio era una persona molto impegnata nel sociale, non solo con il suo gruppo musicale, ma anche come volontario nell'oratorio della parrocchia, sempre pronto ad aiutare gli altri. Un pensiero particolare va alla sua famiglia".