Bardineto rischia di rimanere senza medico di famiglia

La piccola comunità di Bardineto si trova di fronte a una sfida urgente e imminente: la prospettiva di rimanere senza un medico.

A breve, probabilmente dal mese di settembre, la dottoressa Sabrina Briozzo non coprirà più il paese valligiano. Dal 1° luglio non sarà più presente nell'ambulatorio locale, ma fino alla definitiva cessazione quale medico di famiglia garantirà comunque le visite domiciliari e presso lo studio di Calizzano.

Il sindaco uscente e non ricandidato alle imminenti elezioni, France Mattiauda, ha sottolineato l'importanza di affrontare con determinazione questa situazione critica: "È mio preciso dovere, così come lo sarà per la nuova amministrazione, fare tutto il possibile per sensibilizzare gli enti competenti e trovare una soluzione a questo grave problema".

La carenza di dottori è un problema diffuso non solo a Bardineto ma in tutto l'entroterra: "I medici sono pochi, mancano negli ospedali e nei pronto soccorsi, e questa carenza è particolarmente dannosa per comunità come la nostra", ha aggiunto il sindaco.

"Speriamo davvero di essere aiutati e supportati da Asl e Regione così da poter dare il benvenuto a un medico che sceglierà, mi auguro, il nostro territorio".

Nonostante le difficoltà, il sindaco ha espresso fiducia nel superare questa emergenza. "Siamo abituati ai disagi, ma sono sicura che questa situazione si risolverà al più presto possibile", conclude la Mattiauda.