Carta da parati sul soffitto (e non solo): così Aurora Ramazzotti ha personalizzato la nuova casa

Lo scorso settembre, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha annunciato ai suoi numerosi follower su Instagram, più di due milioni, di aver cambiato casa.

La rivelazione è stata fatta a lavori di ristrutturazione ormai avviati ed è arrivata a un paio d’anni dal trasferimento dell’influencer e del compagno Goffredo Cerza nel loro primo appartamento da famiglia.

Ai tempi, la giovane content creator e il suo compagno, personal trainer e ingegnere, ancora non sapevano che, di lì a pochissimo, la loro vita sarebbe cambiata radicalmente con l’arrivo del piccolo Cesare, il loro primogenito e primo nipote per l’ex coppia Hunziker - Ramazzotti che, a più di 20 anni dall’addio sentimentale, è rimasta in ottimi rapporti.

Nei giorni immediatamente successivi alla rivelazione, la Ramazzotti ha svelato solo piccoli dettagli sulla sua nuova dimora.

Alcuni di questi, hanno stupito i follower per la loro originalità.

Aurora Ramazzotti ha scelto un’opzione di design piuttosto innovativa per personalizzare la sua nuova casa: rivestire il soffitto con carta da parati.

Questa soluzione, grazie alla varietà di modelli particolari e fantasiosi disponibili sul mercato – incluse le carte da parati dal design artistico – si sta diffondendo sempre più nel mondo dell’interior design e permette di trasformare anche il soffitto in un elemento decorativo. L’uso della carta da parati, dunque, non si limita più alle pareti ma offre nuove possibilità creative per rendere gli ambienti unici, donando carattere e originalità a ogni stanza.

Quali sono gli altri dettagli di customizzazione scelti dall’influencer milanese? Vediamone assieme alcuni dei più apprezzati.

Un colore di carattere per le pareti

Aurora Ramazzotti racconta spesso, con un’ironia che, ormai da anni, contraddistingue al primo impatto la sua comunicazione, la sua quotidianità di professionista, compagna e madre.

Le decisioni relative agli interni della casa non hanno fatto eccezione. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha parlato, per esempio, della sua scelta di partire in quarta con i colori dominanti degli ambienti indoor.

Si è però accorta, poco dopo, di aver fatto il passo più lungo della gamba e che le cromie per le pareti sarebbero state tra gli ultimi punti dei quali occuparsi. Preziosa a tal proposito è stata la consulenza con un esperto, assieme al quale, dopo un’analisi approfondita, è arrivata a scegliere il colore delle pareti del salotto, la stanza che, per tutti, è la principale dell’abitazione tra lavoro, riposo e convivialità.

La scelta è caduta su una tinta di vero carattere: il viola scuro, proposto in una sfumatura che vira verso il vinaccia.

Aurora Ramazzotti ha affermato che, inizialmente, la tinta non la convinceva più di tanto. Ha poi cambiato idea accorgendosi che, per l’arredamento e le caratteristiche generali della stanza, rappresentava un colore in grado di conferire all’ambiente una piacevole atmosfera di relax.

Carta da parati protagonista assoluta

Guardando i dettagli condivisi da Aurora Ramazzotti sui social - lo scorso 31 ottobre, la content creator ha regalato un vero e proprio home tour ai suoi follower - non si può non notare quanto la carta da parati sia protagonista assoluta dell’arredamento dell’immobile.

Fin dall’area living, è possibile trovare degli esempi a dir poco deliziosi. In questo spazio è possibile ammirare un’originalissima carta da parati caratterizzata da un’affascinante riproduzione del centro di Milano.

Carta da parati al centro della scena anche per i rivestimenti murari della cameretta del piccolo Cesare, nato a fine marzo 2023. In questa zona della casa, Aurora Ramazzotti ha optato per una dolcissima carta da parati con delle scimmiette.

Come accennato nelle righe precedenti, un dettaglio a dir poco speciale è la scelta della carta da parati per rivestire il soffitto, in particolare quella del salotto.

La fantasia incanta in quanto, al primo sguardo, ricorda delle nuvole che, meravigliosamente eteree, si muovono nel cielo con i loro colori tenui ma di carattere.

Gli altri dettagli della casa

Come poco fa ricordato, l’home tour della casa di Aurora Ramazzotti è arrivato a poco più di un mese dall’annuncio del cambio di dimora, ossia il 31 ottobre.

Con un video montato che mostra anche momenti del trasloco, l’influencer nata dall’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha accompagnato virtualmente il suo pubblico social alla scoperta della casa nuova.

Nell’ingresso, che dà direttamente sul salotto, spiccano le già citate pareti color vinaccia, ma anche un divano in velluto leggermente angolare.

Queste peculiarità estetiche sono richiamate da una poltrona, posizionata accanto a uno specchio appoggiato a terra e a una pianta finta in vaso.

A completare l’area relax della zona giorno ci pensano una piantana, posizionata vicino alla poltrona, e un tappetino multicolore di forma rotonda.

Nella casa di Aurora Ramazzotti non manca l’angolo musica, dove fa bella mostra di sé un pianoforte verticale. Descrivendo questa zona sui social, l’influencer ha sottolineato di sperare che il piccolo figlio voglia imparare a suonare (piccola nota di colore: ormai più di dieci anni fa, lei si è cimentata con i provini di X Factor).

Nel corso dell’home tour, la Ramazzotti ha mostrato anche la camera da letto matrimoniale, altro ambiente dove spicca la carta da parati - la fantasia riprodotta è vegetale - che, insieme con un originale comodino cromato, definisce la sua cosa preferita nell’ambiente in questione.

Dopo aver descritto la zona notte, è passata a mostrare il mobile di ingresso, definendolo “Affollato e incasinato proprio come la mia testa” e soffermandosi su diversi accessori curiosi, tra cui un semaforo per treni.

La telecamera dello smartphone si è poi spostata verso la sala da pranzo, impreziosita dalla già menzionata carta da parati sul soffitto, e verso un muro per il quale è stata fatta una scelta decorativa a dir poco interessante: diverse cornici con stampe e disegni.

Dopo aver mostrato il “gallery wall”, la Ramazzotti è tornata nella zona notte, mostrando la carta da parati con le scimmiette che giocano scelta per la cameretta di Cesare, spazio dove è possibile notare la presenza di un lettino montessoriano.

Si è poi focalizzata sull’armadio, per passare a mostrare un piccolo balcone, la cabina armadio e lo studio, pieno di attrezzi per il fai da te che, a suo dire, il suo compagno Goffredo utilizza per allestire lo sgabuzzino.