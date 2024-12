Fabbriche Aperte, premiati i 50 vincitori del concorso che ha portato oltre mille studenti a scoprire le realtà industriali del savonese

Le cerimonie si sono svolte nei due teatri gremiti di giovanissimi, entusiasti per la condivisione tutti insieme del lavoro svolto in questi mesi.

Le cerimonie si sono aperte con il saluto dei rispettivi sindaci di Savona, Marco Russo, e di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini; del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Nadia Dalmasso; del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Oliveri; presenti anche i promotori dell’iniziativa: la presidente dell’Unione Industriali Savona Caterina Sambin; il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, col segretario generale Marco Casarino, il presidente Fondazione De Mari Luciano Pasquale; il direttore dell'Ufficio Territoriale Savona dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Canavese col responsabile dello Staff Comunicazione e Marketing Leonardo Picozzi; il direttore generale ALFA (Agenzia Regionale per il lavoro e la formazione e accreditamento) Paolo Sottili.

È stato un momento emozionante con la premiazione dei vincitori del gioco “Professionista del futuro” e con la proiezione del TG Fabbriche Aperte: quest’ultimo è stato condotto da un giovanissimo studente che, affascinato dalle professioni in azienda, dialoga con i “colleghi reporter”, ossia studenti e studentesse che hanno visitato e raccontato reparti di produzione, centri di ricerca, sale di controllo e centri logistici, intervistando i lavoratori e imprenditori.

Fabbriche Aperte, progetto voluto dall’ Unione Industriali di Savona, è stato realizzato grazie al sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, della Fondazione De Mari ,con il contributo dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, ed è cofinanziata da Regione Liguria con il contributo del Fondo Sociale Europeo con il progetto di orientamento approvato con DGR 978/2022.

Ideata da Noisiamofuturo, nel format originale di gioco più TG realizzato dagli studenti e dalle studentesse, l’iniziativa si è avvalsa anche del supporto operativo dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.

50 le classi partecipanti da 18 Istituti Comprensivi del territorio: Istituto Comprensivo Alassio, Istituto Comprensivo Albenga I, Istituto Comprensivo Albenga II, Istituto Comprensivo Albisole, Istituto Comprensivo Cairo Montenotte, Istituto Comprensivo Carcare, Istituto Comprensivo Finale Ligure, Istituto Comprensivo Loano Boissano, Istituto Comprensivo Millesimo, Istituto Comprensivo Pietra Ligure, Istituto Comprensivo Quiliano, Istituto Comprensivo Savona I, Istituto Comprensivo Savona II, Istituto Comprensivo Savona III, Istituto Comprensivo Savona IV, Istituto Comprensivo Spotorno, Istituto Comprensivo Vado Ligure, Istituto Comprensivo Val Varatella, Istituto Comprensivo Varazze - Celle.

25 le Aziende visitate: A.D.R - Aziende Dolciarie Riunite S.p.A., ALSTOM Ferroviaria S.p.A., Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, Bitron S.p.A., Cabur S.r.l., Continental Brakes Italy S.p.A., ESI S.r.l., Esso Italiana S.r.l., Ente Sistema Edilizia, Gruppo Pirotto, ICOSE S.p.A., Infineum Italia S.r.l., La Filippa S.p.A., Loano Due Village, Noberasco S.p.A., Piaggio Aerospace, Reefer Terminal S.p.A., Semar Electric S.r.l., Tirreno Power S.p.A., TPL Linea S.r.l., Trench Italia S.r.l., Trenitalia , Vado Gateway S.p.A, Verallia Italia S.p.A., Vetreria Etrusca S.p.A.

Come ogni anno nel corso della cerimonia sono stati premiati gli studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe, “Professionista del futuro”, articolato in due fasi: quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte e racconto di una giornata di lavoro in azienda in cui lo studente si immagina professionista del futuro.