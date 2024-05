Elezioni a Pietra Ligure, attesa per una seconda lista: Rozzi e Carrara pronti all'annuncio?

Le elezioni comunali a Pietra Ligure vedono finora una sola lista in corsa, quella espressione della continuità dell'amministrazione uscente guidata dal candidato sindaco Luigi De Vincenzi. Ben presto però la situazione potrebbe cambiare con la formazione di una lista pronta a contrapporsi.

Per conoscere gli sviluppi non resta che attendere l'appuntamento fissato nella centralissima piazza San Nicolò, anche se tutto lascia presagire che per la formazione di una seconda lista manchi solo l'ufficialità: il candidato sindaco, secondo le previsioni alla vigilia della campagna elettorale e salvo sorprese, dovrebbe essere Mario Carrara.