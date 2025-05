Un Prosecco Bar apre in Ucraina

Una delle più note aziende vitivinicole, Bottega spa, aprirà un Prosecco Bar ad Odessa, in Ucraina. Una notizia a dir poco sorprendente in un momento in cui l’area dell’est europeo è sconvolto dalla guerra. Rivisitazione in chiave moderna delle vecchie osterie veneziane dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare un piatto caldo al bancone o al tavolo, i Prosecco Bar non solo solo dei ristoranti ma anche luoghi di aggregazione, di ritrovo. Fin qui aperti in mezzo mondo (sono 39, l’ultimo dei quali inaugurato a Madrid nei giorni scorsi) i Prosecco Bar hanno ottenuto successo dappertutto. “E’ stato il nostro importatore ucraino”, dice Sandro Bottega, presidente di Bottega spa, “a chiederci di fare in modo di dar vita ad un Prosecco Bar affermando che la vita deve andare avanti e scommettere su un futuro migliore. Abbiamo già trovato la location e prevediamo di inaugurare il tutto a fine estate sperando che un giorno russi e ucraini possano ritornare a brindare insieme”. Nel Prosecco Bar veranno ovviamente serviti i vini Bottega e cibi italiani e veneti in particolare. Nei primi sei mesi, prima di cena, Bottega offrirà il prosecco come segno di vicinanza alla vita e al popolo ucraino.