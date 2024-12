Savona, il padrone viene investito e il cane scappa, ora tutti cercano Romeo

Il padrone viene investito in via Gramsci, nella zona del mercato mercato civico, e il cane scappa spaventato. Ora tutti stanno cercando Romeo un cane nero di media taglia.

“Mio figlio è stato investito dal mercato civico – dice la madre dell'uomo investito - è al pronto soccorso ferita sulla fronte. Tutti quelli che lo conoscono di via Firenze e Villapiana, il quartiere dove abita mio figlio, e i ragazzi dei giardini si sono messi a cercare Romeo. Questa cosa mi commuove. E' uno Staffordshire, un cane da difesa ma socievole e simpatico. Sono preoccupata per mio figlio che è in ospedale, che per fortuna non è grave, ma anche per Romeo che fa parte della famiglia. Siamo qui a casa, con le porte aperte sperando che torni”.

Se qualcuno dovesse trovare Romeo può chiamare Marco al numero 342.6864441