Albenga, ultimo Consiglio comunale prima del voto: “fino alla fine” maggioranza e minoranza in disaccordo

Tutto come sempre, in disaccordo “fino alla fine” anche per l’ultimo Consiglio comunale che si è tenuto ad Albenga ieri, 14 aprile, alle 18.

Un minuto di silenzio per la tragica scomparsa del giovanissimo Constantin Nederita, i ringraziamenti del sindaco Riccardo Tomatis e del presidente del Consiglio Diego Distilo agli uffici comunali per i cinque anni di lavoro insieme che stanno volgendo al termine, lo scambio di qualche frecciata, il mancato accordo tra maggioranza e minoranza, come di consueto. Il clima che si respira nell’ultimo consiglio comunale, prima di andare al voto l’8 e il 9 giugno, non è molto diverso da tutti gli altri. Però, da tempo non c’era una platea affollata come quella di ieri sera, che ha visto, tra gli altri cittadini seduti in sala consiliare, i due candidati sindaci Nicola Podio e Francesco Nappi, che sfideranno l’uscente Riccardo Tomatis.

Non passa la mozione a firma del Consigliere Eraldo Ciangherotti ad oggetto: "Modifica del vigente Regolamento Comunale di Polizia mortuaria introducendo una norma sulla tumulazione temporanea in assenza di loculi disponibili". Dalla maggioranza non è stata votata per motivi tecnici, pur confermando la carenza di loculi. Sul punto si è anche espresso il primo cittadino (leggi QUI).

Sull’approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023, maggioranza e minoranza si sono “incagliati” per lunghissimo tempo, con botte e risposte da entrambe le parti sui singoli punti. Da un lato la maggioranza e l’assessore al Bilancio Silvia Pelosi, che ha illustrato punto per punto il rendiconto di gestione, gli investimenti e le opere realizzate, evidenziando, in particolare, una netta riduzione del debito comunale, passato da 32 milioni a 29, e i 23 milioni di euro impiegati per le opere pubbliche realizzate "senza aumentare le tasse né ridurre i servizi alla cittadinanza". Dall’altro la minoranza, che si è focalizzata invece su quanto non concretizzato, “sulle promesse non mantenute” e sul criterio di ripartizione delle risorse, arrivando poi all’approvazione della delibera con i soli voti della maggioranza.

L’assessore Pelosi ha sottolineato come il rendiconto di gestione sia il documento contabile che rappresenta la somma delle entrate e accertate e delle spese sostenute, dei costi e dei ricavi ed evidenzia l’avanzo o il disavanzo che ne deriva. È infatti lo strumento che hanno i cittadini per valutare l’operato di un’Amministrazione.

Punto importante del consiglio comunale è stato quello della destinazione dell’avanzo. Da qui l’appello (inascoltato) della consigliera Emanuela Guerra a votarlo tutti insieme per continuare a realizzare opere per il bene di Albenga.

L’assessore Pelosi ha spiegato come non si tratti di un avanzo dato da un mancato utilizzo dei fondi, ma da una corretta gestione amministrativa e dal lavoro degli uffici che sono riusciti a recuperare le somme dovute all’Ente.

Tra le voci da ricordare in particolare : 700mila euro di avanzo libero che tra le altre cose sarà utilizzato per la riqualificazione di Piazza Europa (100 mila euro), il completamento del tratto di passeggiata per arrivare al pontile della pesca con posizionamento arredo urbano e illuminazione (180 mila euro), la manutenzione della fontana di Piazza Matteotti (40 mila euro), opere di completamento del Nido d’Infanzia R. di Ferro, in particolare la sostituzione dei termosifoni e degli infissi interni e la sistemazione delle aree esterne (100 mila euro), manutenzione straordinaria di rii fossi e canali (50 mila euro) rifacimento piani viari e marciapiedi (200 mila euro). Altri 88 mila euro di avanzo saranno destinati a investimenti e in particolare: 20 mila euro per l’acquisto di attrezzature sanitarie per l’istituto Trincheri, 10 mila euro per la progettazione di nuove opere, aspetto fondamentale perché con progetti pronti è possibile intercettare fondi e finanziamenti., 15 mila per attrezzature comunali (in particolare un gruppo elettrogeno necessario per la protezione civile), 43 mila euro per il ripristino della facciata del condominio Bagnoli.

Approvati, invece, con voto unanime, i punti che seguono: Convenzione per il servizio di trasporto scuolabus tra il Comune di Albenga e il Comune di Cisano sul Neva per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Accordo di collaborazione tra la stazione appaltante qualificata Comune di Albenga e l'Istituto Domenico Trincheri di Albenga per lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, beni e servizi; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2022 ad oggetto "Procedimento unico ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1012012 per la realizzazione di un nuovo impianto di autolavaggio automatizzato e distributore di energia per mezzi elettrici in Albenga, Via Collodi -preventivo assenso ex art. 10, c.6 della L.R. 10/2012 alla variante al P.R.G. vigente nonché alla modifica ín itinere al P.U.C. adottato e contestuale adozione del rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della L.R. 32/2012".