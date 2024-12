Finale, nasce il progetto "Mani Man" per promuovere la socialità per adulti e terza età

Un inverno all'insegna della socialità, della creatività e del benessere: questo il senso del progetto "Mani Man", un insieme di iniziative completamente gratuite dedicate agli adulti e alla terza età, che mette in rete una molteplicità di associazioni attive sul territorio di Finale Ligure.

Con il patrocinio del Comune, l'iniziativa propone un fitto calendario di attività, tutte di natura diversa, che perdureranno, per il momento, fino al mese di gennaio 2025. Tra queste si trovano laboratori creativi, come ad esempio quelli per la manipolazione della creta, l'uncinetto terapia o corsi di cucina; attività ludico-creative, dove i nonni potranno interfacciarsi con i più giovani oppure ritrovarsi per il circolo di lettura; momenti dedicati al benessere, con la ginnastica o sessioni di "Memory Training" per stimolare le funzioni cognitive, ma anche gite e visite guidate.

"Ringraziamo tutte le numerose associazioni che hanno aderito a questo progetto", afferma l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Finale, Luciana Di Mauro. "È un'iniziativa volta a sviluppare quel senso di "rete" proprio dell'associazionismo del nostro territorio finalese, per portare benessere e socialità anche all'età più adulta e alla terza età, in un momento particolarmente delicato dell'anno, quando si parla di tematiche come la solitudine che purtroppo spesso colpisce i nostri anziani, qual è l'inverno".

"Tutte le attività sono gratuite e aperte alla comunità, previa prenotazione presso le associazioni promotrici", conclude l'assessore Di Mauro.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e al contributo delle associazioni locali: Associazione "A Cielo Aperto", Anteas, Auser, Centro d'Ascolto Caritas Finale, Centro per la Cultura Ludica “Giocare”, Consulta del Volontariato, Associazione "Noi per Voi", Progetto "Sfuso Diffuso".

Per prenotare le diverse attività, elencate nella brochure in allegato, è possibile contattare: Centro per la Cultura Ludica “Giocare”: Via Torino 1, Finale Ligure - Telefono: 0196049105 | Cellulare: 3474468249.