Garlenda, bocciata dalla maggioranza la mozione di Tezel sulla realizzazione del parcheggio in via Villafranca

È stata votata favorevolmente dalla sola minoranza consiliare di Garlenda la mozione per l’acquisizione di un’area privata e la conseguente realizzazione di un parcheggio pubblico in via Villafranca, presentata dal consigliere Luigi Tezel.

“Si tratta di un’opera attesa da cittadini e commercianti della zona, specie dopo che il cantiere di costruzione del nuovo ponte sul Lerrone ha cancellato decine di posti auto – spiega Tezel -. La maggioranza ha sostenuto che non deve essere il Comune ad avviare una trattativa con i proprietari, per arrivare alla cessione dell’area, ma al contrario i proprietari devono avviare un’interlocuzione con l’ente comunale”.

Secondo Tezel, la mozione era finalizzata a dare il mandato del consiglio comunale al sindaco ad interessarsi della mancanza di posti auto nella zona di Via Villafranca e a realizzare il parcheggio prima della stagione estiva.

“La mozione sull’acquisizione del lastrico in Villafranca non poteva essere accolta – spiega il sindaco Alessandro Navone -. La formula proposta era assolutamente irricevibile e pensiamo che sia necessaria la pianificazione e la programmazione su tutto il territorio comunale, cosa che intendiamo fare evitando espropri bolscevichi”.