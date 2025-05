Savona, ex carcere Sant'Agostino in uso temporaneo al Comune per ospitare due eventi culturali

Resta sul mercato l'ex carcere Sant'Agostino ma, finché non ci sarà un soggetto interessato, il Comune lo utilizzerà, per breve tempo, per due eventi culturali

Ma prima, sarà necessario un intervento manutentivo mirato per garantire la sicurezza e l’accessibilità degli spazi.

Il Comune di Savona ha infatti avviato le procedure per ottenere in concessione temporanea dall’Agenzia del Demanio una porzione dell'immobile, con l’obiettivo di ospitare le iniziative “Ora d’aria” e “CONNEXXION”.

Lo scorso aprile c'è stato un sopralluogo congiunto all'ex carcre durante il quale sono emerse diverse criticità, che rendono indispensabile l’esecuzione di interventi manutentivi preliminari.

Saranno lavori di messa in sicurezza, pulizia e allestimento degli spazi interni. L’obiettivo è rendere il bene idoneo all’accoglienza del pubblico e conforme agli standard minimi di fruibilità per eventi culturali.

L'ex carcere Sant'Agostino a Savona, con l'ex Forte Monte Burot a Quiliano e l'ex deposito di Artiglieria ad Albenga, sono stati messi dall'agenzia del Demanio su una piattaforma dedicata agli investitori privati, nazionali e internazionali, per operazioni di valorizzazione, recupero e rifunzionalizzazione.

Gli immobili vengono messi sulla piattaforma con l’obiettivo di creare sinergie tra gli interessi degli operatori di mercato, profit e no profit, e l’offerta immobiliare dell’Agenzia, orientando le operazioni verso la valorizzazione e la riqualificazione urbana.

L'ex casa circondariale di Piazza Monticello avrà una destinazione "culturale turistico" così come il Forte Monte Burot, destinazione mista per l'ex Deposito Artiglieria di Regione Pratogrande che sotto tutela per l'aspetto storico-artistico e idraulico. I