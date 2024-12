Casa a Basso Consumo Energetico: Guida Completa per Progettare il Futuro

Questo tipo di abitazione offre un ambiente più sano e confortevole, dove la temperatura interna rimane costante e le risorse vengono utilizzate in modo ottimale. Ma come si progetta una casa con queste caratteristiche?

Ne abbiamo parlato con Alberto Malerba, titolare e serramentista della Malerba Infissi di Padova , azienda specializzata nella produzione e vendita di serramenti in alluminio dal 1986.

Come Ottenere una Casa a Basso Consumo Energetico

Per ottenere una casa che consumi poco, è necessario considerare diversi fattori. Ecco gli interventi principali che garantiscono il successo di una casa a basso consumo:

1. Isolamento Termico dell’Involucro Edilizio

Il primo passo per ridurre i consumi energetici di un’abitazione è isolare correttamente l’involucro edilizio. Un edificio ben isolato mantiene la temperatura interna stabile e riduce al minimo la necessità di riscaldamento e raffrescamento. Gli interventi principali per ottenere un buon isolamento includono:

Cappotto Termico : un’isolamento esterno che avvolge l’edificio, riducendo la dispersione di calore attraverso le pareti.

: un’isolamento esterno che avvolge l’edificio, riducendo la dispersione di calore attraverso le pareti. Tetti e Solai Isolati: la copertura dell’edificio rappresenta una delle principali vie di dispersione termica, per cui è fondamentale intervenire anche in questo senso.

Questi interventi si combinano efficacemente con l'installazione di infissi isolanti, che impediscono al calore di disperdersi attraverso le finestre e le porte.

2. Efficienza Energetica degli Impianti

Una casa a basso consumo non si limita alla sola struttura edilizia, ma deve prevedere anche l'adozione di impianti ad alta efficienza energetica. Tra le soluzioni più efficaci troviamo:

Impianti Fotovoltaici : per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica.

: per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica. Pompe di Calore : utilizzano l'energia termica dell’ambiente per riscaldare o raffrescare la casa in modo molto più efficiente rispetto ai tradizionali impianti a gas.

: utilizzano l'energia termica dell’ambiente per riscaldare o raffrescare la casa in modo molto più efficiente rispetto ai tradizionali impianti a gas. Sistemi di Riscaldamento a Bassa Temperatura: come i pavimenti radianti, che garantiscono un riscaldamento uniforme senza sprechi di energia.

3. Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)

Garantire il giusto ricambio d’aria è essenziale per il benessere abitativo. Tuttavia, aprire le finestre frequentemente può comportare dispersione termica, specialmente in inverno. Una soluzione ideale è l’installazione di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), che assicura un continuo ricambio d'aria senza compromettere il comfort termico. Questo sistema recupera il calore dell'aria in uscita per riscaldare quella in ingresso, evitando così inutili dispersioni.

4. Materiali Eco-sostenibili

Oltre agli impianti e agli infissi, la scelta dei materiali per la costruzione e la finitura della casa è un altro aspetto fondamentale. Optare per materiali eco-sostenibili non solo riduce l’impatto ambientale, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Tra i materiali più utilizzati in una casa a basso consumo energetico troviamo:

Legno : materiale naturale, ben isolante, che offre anche un’ottima traspirabilità.

: materiale naturale, ben isolante, che offre anche un’ottima traspirabilità. Pannelli in fibra di legno e materiali naturali: ideali per l’isolamento acustico e termico, con un basso impatto ecologico.

Utilizzare materiali che rispettano l'ambiente e riducono il consumo energetico a lungo termine è un valore aggiunto importante.

5. Progettazione Sostenibile e Design

Anche la progettazione gioca un ruolo cruciale nell'efficienza energetica di un’abitazione. Un’accurata disposizione degli ambienti e la scelta di orientamenti strategici possono ottimizzare l’uso del calore solare durante l'inverno e prevenire il surriscaldamento estivo. Ad esempio, grandi vetrate esposte a sud possono sfruttare il calore solare, mentre le aree a nord dovrebbero essere protette per limitare le perdite di calore. Avere profili sottili, come negli infissi minimali in alluminio , aumenta lo spazio dedicato al vetro e consente di ottenere più luce, ma anche sfruttare al meglio il calore solare quando fuori fa freddo.

La progettazione di una casa a basso consumo energetico implica anche l’utilizzo di impianti di illuminazione a LED, elettrodomestici ad alta efficienza e un'accurata gestione dell’acqua per ridurre i consumi.

L’Importanza degli Infissi in una Casa a Basso Consumo Energetico

Gli infissi sono tra gli elementi chiave per ottenere una casa efficiente dal punto di vista energetico. Serramenti di qualità sono fondamentali per l’isolamento termico, limitando la dispersione del calore durante l'inverno e impedendo il surriscaldamento durante i mesi estivi. Inoltre, i serramenti devono garantire una buona ventilazione, consentendo il ricambio d'aria senza compromettere l'efficienza termica.

Scegliere serramenti con materiali innovativi, come l’alluminio, il PVC e il legno-alluminio, è un passo fondamentale. Questi materiali, abbinati a tecniche moderne di isolamento come i tripli vetri, offrono prestazioni superiori. Tuttavia, il solo materiale non basta: l’installazione degli infissi e la qualità della posa sono altrettanto cruciali per evitare dispersioni termiche.

Le Classi di Efficienza Energetica degli Infissi

Un altro elemento importante per una casa a basso consumo energetico riguarda le classi di efficienza energetica degli infissi. Le classi antieffrazione , che indicano la resistenza agli attacchi, sono altrettanto rilevanti in una casa sicura e ben protetta. Le finestre e le porte devono garantire non solo un buon isolamento, ma anche un livello di sicurezza adeguato.

Le certificazioni degli infissi indicano le loro prestazioni energetiche. La classificazione più comune per i serramenti è la classe A++ per i modelli a più alta efficienza energetica, che assicurano un basso impatto sulle bollette e una protezione ottimale contro le perdite termiche. Infissi di qualità sono in grado di ridurre sensibilmente i consumi energetici, migliorando al contempo il comfort abitativo.

Progettare una casa a basso consumo energetico è una scelta che va oltre la semplice riduzione dei costi di energia. Si tratta di un investimento a lungo termine che migliora la qualità della vita e l’impatto ambientale, contribuendo a creare un futuro più sostenibile. Gli infissi svolgono un ruolo cruciale in questo processo, ma devono essere accompagnati da una serie di altre soluzioni, tra cui un buon isolamento, impianti ad alta efficienza energetica e una progettazione sostenibile. Solo con un approccio integrato, che unisce tecnologia, materiali e competenze professionali, è possibile ottenere una casa davvero efficiente, sicura e confortevole.