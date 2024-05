Rigassificatore, dopo i domiciliari per Toti chi sarà il commissario? Piana: "Nelle prossime ore capiremo come rivedere gli incarichi"

“Stiamo verificando se nei decreti del governo si parla di nomina ad personam o alla carica di presidente della Regione e nelle prossime ore capiremo come rivedere gli incarichi”.

Comunque le prime riunioni in fretta e furia ieri, il centrodestra ligure cerca una quadra con una seduta di giunta e una riunione di maggioranza che inizierà tra le 15.30 e le 16.00.

"Ci confronteremo per capire il livello di tenuta e ci atterremo alle disposizioni delle segreterie politiche - ha continuato Alessandro Piana - C'è massima stima e fiducia nei confronti di Toti, così come nei miei confronti per l'ipotesi di una reggenza: ma il lavoro da fare è tantissimo".