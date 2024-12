Telefono Donna di Savona: Lorena Rambaudi nominata socia onoraria

Si è svolto l’evento natalizio organizzato dall’Associazione Telefono Donna, un’occasione speciale per ringraziare le numerose volontarie che ogni giorno si dedicano con impegno al contrasto della violenza contro le donne. Durante l’incontro è stato conferito a Lorena Rambaudi il titolo di socia onoraria.

Questo riconoscimento celebra il suo importante impegno pubblico sul tema della violenza di genere e il sostegno concreto che ha dato fino dalla nascita del Centro Antiviolenza Telefono Donna, un punto di riferimento fondamentale per il territorio.

La presidente dell’associazione, Simonetta Degrossi, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come Telefono Donna sia riuscita a creare un gruppo di lavoro non solo numeroso, ma anche caratterizzato da professionalità e competenze di alto livello.