Stella, inaugurati due nuovi mezzi per la Croce Rossa in memoria di Massimo Cambise (FOTO)

Nel pomeriggio di ieri, nel campo sportivo Silvio Perazzo di Stella San Bernardo, il Comitato di Stella della Croce Rossa Italiana ha inaugurato i mezzi acquistati con la donazione di mamma Gina in memoria del figlio Massimo Cambise.

"Ho avuto l’onore, oltre che l’immenso piacere, di condividere un momento istituzionale insieme a tantissimi amici e a davvero tanti colleghi del volontariato e delle istituzioni per inaugurare le due new entry nel parco veicoli della Croce Rossa Italiana - Comitato di Stella - ha detto il sindaco Andrea Castellini - Un immenso grazie va ovviamente alla benefattrice Gina Pongibove che, in onore di suo figlio Massimo, ha deciso di donare questi preziosi veicoli al nostro Comitato".

"Complimenti a tutti i volontari di Croce Rossa Stella, complimenti al Direttivo del Comitato e grazie mille all’amico e Presidente Giancarlo Pedrazzi per il raggiungimento di questo meraviglioso e importante risultato per Stella e per tutta la sua comunità" continua il primo cittadino.