Savona, Annalisa in visita al reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo

Dopo Nek un'altra grande esponente della musica italiana fa visita alla Pediatria del Gaslini diffuso all'ospedale San Paolo di Savona.

Questa mattina la cantautrice di Carcare Annalisa Scarrone ha salutato i bimbi ricoverati nel reparto del nosocomio savonese in compagnia di Spiderman Mattia Villardita.

"Si concludono le tappe di Natale dove otto anni fa tutto ebbe inizio, a casa mia. I reparti di Pediatria e Nenonatologia dell'Ospedale San Paolo di Savona sono per me luoghi magici, pieni di ricordi, dove le persone hanno creduto da subito in me, in particolare il dottor Alberto Gaiero che è stato il primo ad aprire le porte a questo percorso meraviglioso che in questi anni ha saputo donare amore, conforto, sogni e speranze a tanti pazienti e famiglie - ha detto Villardita - Stamattina la visita è stata resa ancora più magica dalla presenza di una grande amica del cuore e concittadina Annalisa che oltre ad essere una grande artista possiede un cuore immenso e gentile. Grazie Anna per questa magnifica giornata insieme e grazie al dottor Gaiero per averci dato la possibilità di vivere questa meravigliosa avventura tutti insieme".