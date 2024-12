Albenga, 33enne accoltellato fuori da una discoteca: indagini in corso

Un giovane uomo è stato accoltellato all’uscita di una discoteca di Albenga, la notte tra Natale e Santo Stefano.

Secondo quanto appreso, si tratta di un trentatreenne di Pietra Ligure che è rimasto ferito gravemente in seguito a un’aggressione avvenuta con arma da taglio per cause da chiarire.

Il giovane, ricoverato nel padiglione chirurgico dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure , non è in pericolo di vita.

I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell'accaduto.