Operazione antidroga "Tom & Jerry", altri quattro arresti

Lo scorso novembre, a seguito di una articolata attività investigativa, i poliziotti della Squadra Mobile avevano eseguito l’ordinanza del GIP del Tribunale di Savona, con la quale era stata disposta la misura cautelare in carcere a carico di cinque soggetti ritenuti gravemente indiziati dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e lesioni aggravate.

Nel corso dell’operazione, era stato inoltre tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio un altro cittadino straniero, trovato in possesso di cocaina e hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente, denaro e documentazione contabile relativa all’attività illecita.

L’operazione ha rappresentato la fase conclusiva di una complessa attività di indagine avviata dalla Squadra Mobile nel luglio 2023 su una rete di spaccio attiva nella zona di Albenga e gestita da cittadini stranieri, prevalentemente marocchini.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Savona, avevano fatto emergere l’esistenza di un gruppo criminoso dedito all’approvvigionamento e al successivo smercio di importanti quantitativi di cocaina e hashish nell’area ingauna. Oltre ai molteplici episodi di acquisto, ricezione e trasporto di stupefacenti, per un totale di circa 100 kg di hashish, 10 kg circa di cocaina e centinaia di cessioni documentate nel corso dell’indagine, ammontano complessivamente a 32,690 kg di hashish e 1,054 kg di cocaina gli stupefacenti sequestrati.

Nel contesto erano stati anche deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà con l’accusa di detenzione a fini di spaccio ulteriori cinque soggetti. Per quattro di questi, a seguito degli interrogatori preventivi recentemente tenutisi innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, la stessa Autorità Giudiziaria ha disposto altrettante misure cautelari custodiali: tre in carcere e una agli arresti domiciliari, prontamente eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona con l’ausilio dei colleghi del Commissariato di Alassio e della Squadra Mobile di Varese, città dove due dei soggetti si erano recentemente stabiliti.

Si tratta di tre uomini, cittadini stranieri, e una donna italiana, che a vario titolo partecipavano alle operazioni di trasporto, detenzione e vendita al dettaglio di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo hashish e cocaina, rifornendo principalmente la piazza di spaccio di Albenga.

Il bilancio conclusivo dell’operazione della Polizia di Stato sale quindi a un totale di 12 persone arrestate dal luglio 2023 ad oggi.