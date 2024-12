L'Oroscopo di Corinne per il 2025

A R I E T E

Se fate le giuste scelte, mitigate la proverbiale testardaggine e la connaturata impulsività, nel 2025 otterrete ciò che avete sempre sognato di avere oppure ottimizzerete un settore fino a ieri traballante e amareggiante: in parole povere avrete le carte in regola per sguazzare in acque limpide, agitate soltanto da qualche scossone dovuto all’ingresso del retrogrado Saturno, dal 26 maggio al 2 settembre, nella vostra costellazione e, poiché tal pianeta non mai in vena di gentili concessioni, qualche problemino lo farà saltar fuori indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoro, amore, salute o soldini… ma basterà contrastare la sua truce influenza evitando di mettere troppa carne al fuoco e affrontando un problema alla volta! Comunque sia, quando il summenzionato signore del tempo e del destino transiterà appunto sul vostro Sole, meglio andarci piano nell’azzardare progetti che potrebbero subire delle interferenze e aspettarsi dei contrattempi atti a far salire i fumenti. Rammentate inoltre che il corrente sarà un anno di decisioni, rotture, conclusioni e nuovi inizi quasi come se doveste chiudere dei capitoli affinché di posteriori e migliori se ne aprano sulle porte del futuro. Dal 10 giugno la quadratura di Giove vi porrà dinanzi a delle riflessioni oppure favorirà dei contesti non propriamente appaganti anche se, grazie al sostegno di un Marte baldanzoso, dal 19 aprile al 17 giugno e da novembre in avanti, riuscirete in un intento, vedrete aumentare i profitti, muterete un settore zoppicante o vi riscatterete alla grande. Affettivamente siate tolleranti: il partner va accettato nella sua integrità mentre, se inappagati, vi disgiungerete senza più ripensamenti e, se soli soletti, incrocerete casualmente qualcuno atto a stuzzicare la vostra fantasia o colpirvi immediatamente. Taluni fidanzatini, tra un bisticcio e una riappacificazione, trascineranno una storia destinata a finire. Le principali incognite accadranno nei cambi stagionali mentre l’estate vi vedrà protagonisti di eventi speciali non escluso uno spostamento, dei contatti con località lacustri o marine, dei ruspanti ritrovi, una cerimonia a cui aderire o varie occasioni di divertimento. Contatterete con medici o enti sanitari per voi o essere cari e vi troverete con delle persone a dir poco sensazionali!

T O R O

Il 2025 sarà per voi un anno stravagante, scompigliato, ma non per questo scalognato anzi, a partire da giugno, con il sestile di Giove, avrete le carte in regola per ottimizzare ciò che sta a cuore, fare un salto di qualità, ampliare l’attività, tirare respiri di sollievo e risalire la china obliando ciò che nel 2024 aveva causato dispiacere o fatto tribolare. Però, cari tenaci torelli, sappiate che in gennaio, dal 19 aprile al 17 giugno, dal 23 settembre al 5 novembre, con Marte avverso, potreste incappare in ritardi ed inconvenienti, minute soste forzate, delusioni da persone credute erroneamente fidate, preoccupazioni per congiunti o parenti, inusitati versamenti, spostamenti serbanti contrattempi o obbligo di mettere in riga chi si crede essere sempre al di sopra delle parti. In estate tanti pensieri affolleranno la mente al punto di non capire in quale direzione stiate andando così come la stanchezza, cogliendo all’improvviso, costringerà qualche nativo a mollare il tiro! Sentimentalmente dipende da come siete messi: se trascinate una storiella senza arte né parte la troncherete, se liberissimi vi innamorerete, se maritati vi barcamenerete mentre una relazione, di media o lunga data, si consoliderà portando nel vostro cuore la meritata serenità! Qualcheduno la macchina o un elettrodomestico cambierà qualcun altro papà, mamma, nonno o nonna diverrà. In un habitat aleggerà maretta e un’opzione tra marzo e settembre, andrà presa in fretta. L’estate, con Venere strizzante l’occhiolino nel periodo che va dal 7 giugno al 5 luglio e nel mese di agosto, riserverà delle improvvisate, vi concederete una bella vacanza, sistemerete faccende delicate e, insieme al partner o ad amici, vi divertirete. I più ardimentosi visiteranno luoghi carini e misteriosi. Ma, per quasi tutti, i prossimi 12 mesi riserveranno esorbitanti novità: ragion per cui non sprecate tempo prezioso a rimuginare perché il fato ha in serbo per voi tante di quelle improvvisate che ora come ora non riuscireste neppure ad immaginare… Una visita o delle analisi, per chi soffre di patologie croniche, non guasterà… Da sorvegliare anche la pressione, la gola, l’intestino, la tiroide, la prostata o gli organi riproduttivi. Da moderare la golosità.

G E M E L L I

Quanti di voi, dopo un paio di annetti piuttosto impegnativi, confidano in un 2025 un po' più garbato e compiacente … Troppe circostanze vi hanno indotto ad ansimare, ma adesso basta elucubrare, considerato il fatto che l’imminente futuro sta per cambiare e voltarsi indietro servirebbe unicamente a farsi del male malgrado Saturno, fino al 26 maggio, da rinomato seccatore, seguiti a ficcare lo zampino dappertutto: nelle relazioni, nel focolare, nei guadagni, nelle giornaliere funzioni, nell’energia, nella floridezza, favorendo sbuffi e stanchezza… ma voi, almeno sino a tal data, contrastatelo chiedendo a Giobbe di regalarvi uno spizzico di pazienza, facendo dell’ottimismo un baluardo ed affrontando a testa altissima ogni incombenza... Infatti, a parte Giove congiunto al Sole fino al 9 giugno, in mutuo soccorso arrivano sia Marte, formante buoni aspetti col medesimo dal 19 aprile al 17 giugno, dal 7 agosto al 22 settembre, che Nettuno, dal 31 marzo al 21 ottobre, permettenti di accedere ad un minimo di tranquillità, meno asperità, successi personali e gratificazioni a gogò! In tali lassi temporali infatti, tirerete respiri di sollievo, vi sentirete più pimpanti e prontissimi a superare le difficoltà, così come, senza ovviamente esagerare, degli sfizi ve li potrete cavare! Se amanti dei viaggi e della mondanità, effettuerete una vacanza encomiabile mentre in amore, specie se reduci da asprezze, qualcosa in meglio varierà, annessa e connessa una maggior stabilità. Tra accoppiati annoiati la monotonia imperverserà mentre le coppiette armoniche vivranno magici momenti magari decidendo di regalarsi una frivolezza! In ambito operativo vi barcamenerete, a parte qualche commerciante od imprenditore costretto a chiudere i battenti o a prendere, riguardo l’attività, dei provvedimenti. La primavera vi carburerà, l’estate rigurgiterà di improvvisate e qualcuno, facente parte della famiglia vi compiacerà. Fattibili pure delle cerimonie, un pensionamento e l’attenuarsi di un tormento. La salute invece non andrà trascurata specie per quanto concerne intestino, articolazioni, schiena, vie respiratorie e circolazione. Curate altresì parecchio l’alimentazione specie se glicemia trigliceridi e colesterolo fanno difetto…

C A N C R O

Si sta per aprire un anno imponente e assai interessante anche se ovviamente molto poi dipende dalla posizione dell’Ascendente! Diciamo che, fino a maggio, dovrete tirare la carretta e far della prudenza un baluardo al fine di non non incappare in fregature e stonature poi dal 10 giugno, con l’ingresso di Giove nella vostra costellazione, potrete tranquillamente far rullar tamburi e suonare fanfare brindando a dei mesi veramente degni di attenzione, malgrado subentrino dei problemini sostenuti dalla quadratura di Saturno che, dal 26 maggio al 2 settembre, sosterrà delle preoccupazioni a titolo personale o familiare sparpagliando la via di noiosi contrattempi. Chiunque si occupi di attività artistiche, intellettive, imprenditoriali o giornalistiche, otterrà ovazioni e soddisfazioni. Ma, poichè non é tutto oro ciò che luccica, sappiate che qualche pecca proverrà da chi vi attornia e da un Marte provocatorio che, formando aspetti avversi col vostro Sole natale, dall’8 gennaio al 18 aprile, dal 7 agosto al 22 settembre, si sollazzerà a sparpagliare la via di imbarazzi, disguidi, seccature e arrabbiature. Vi capiterà infatti, in tali lassi temporali, di perdere il lumicino della ragione ma, ad essere sinceri, avrete tutte le ragioni di sbottare visto che qualcheduno volterà faccia e bandiera a seconda delle circostanze... In amore talune coppiette si accaseranno, altre se la spasseranno e, unicamente quelle già di per sè sconquassate, andranno alla deriva con reciproche scornate. I singoli invece l’amore scoveranno anche se inizialmente potrebbe trattarsi di una amicizia atta poi a trasformarsi in un profondo sentimento. In Primavera dovrete prendere delle decisioni, aiutare un congiunto in dfficoltà e una novella conturberà. Da un proselito, invece, un piacente comunicato inorgoglirà. L’estate sarà mirabolante e vi divertirete un sacco librando per le mete preferite. Sul lavoro dipenderà da voi farlo funzionare appellandovi all’inventiva e, se operate presso terzi, pure alla pazienza... Bene per i soldi anche se l’aumento dei prezzi vi costringerà ad economizzare. Riguardo la salute spunteranno delle forme infiammatorie o degli acciacchi da curare. Moderate la golosità e il colesterolo ringrazierà.

L E O N E

A seguito di un 2024 svigorente e recalcitrante, apprestatevi a dodici mesi freneticanti, traboccanti di emozioni, variazioni, conti da inquadrare, un lavoro da ampliare, dei familiari da spronare, delle ansie da placare, nel corso dei quali parecchi nativi non sapranno più come fare riguardo situazioni che si trascinano da parecchio tempo. Talvolta avrete l’impressione di camminare sui carboni ardenti, di veder sfumare proponimenti o scontrarvi con tanta di quell’imbecillità dal non capire più dove stia il confine tra normalità e anormalità ma una cosa è certa: che avrete tante di quelle faccenduole da sbrigare dal veder il tempo fuggire… Anche dal punto di vista operativo riscontrerete dei miglioramenti pur sentendo in giro parecchia gente costretta a degli stenti, compresa un’economia penalizzante anche per voi che, per vaghi timori, andrete nel pallone ma, cari leoncini, lisciate la criniera, perché neppure immaginate quante soprese stanno per arrivare. Dal 26 maggio al 2 settembre, un Saturno efficiente consentirà di allargare il cerchio di azione, risolvere un problemino, conoscere gente nuova, fare un acquisto a priori posticipato, trovare, dentro e fuori di voi un briciolino di serenità. Dei buffi comunicati giungeranno da figlioli, genitori, zietti e uno di questi potrebbe lasciarvi esterrefatti… Qualche nativo papà, mamma, nonno o nonna diverrà e, sia in amore che in famiglia, regnerà un po’ di parapiglia mentre una scoperta vi lascerà letteralmente a bocca aperta. Chi è alla ricerca di una occupazione finalmente la scoverà. E poi, calda e fulgida, giungerà l’estate con Marte in poppa e tante improvvisate, annessi dei viaggetti, delle sudate e meritate vacanze, delle gioie impensate e delle amicizie fortunate. Riguardo passioni, sentimenti e tentazioni, non mancheranno gli ardimenti, i conniventi dissestati opteranno per un distacco, altri invece dovranno sopportare un partner più testone di un mulo da trazione ma dal quale è arduo staccarsi, mentre i single, i desolati e gli sfigati, si riscatteranno per mezzo di una storia di immane valore. L’essenziale sarà non agitarsi, pensionare l’orgoglio, credere in voi stessi: il resto verrà da sé. Riguardo la salute non trascurate la pressione, il sistema venoso, gli occhi, le articolazioni, lo stomaco e le infiammazioni.

V E R G I N E

Il 2025 sarà un anno contraddittorio, costellato da tensioni, liberazioni, tentazioni, opzioni da vagliare, fossi da saltare, equivoci da chiarire e decisioni da pigliare… Qualcuno apporterà delle revisioni alla professione, altri si avvicineranno alla pensione, altri ancora fortificheranno un amore, un’amicizia, una simpatia, un rapporto interpersonale. Poi, indipendentemente dal sesso e dall’età, siate avveduti e non abbiate fretta in quanto tutto arriva a chi pazientemente aspetta… Un neo è però costituito da Giove il quale, formando una quadratura col vostro Sole natale fino al 6 giugno, e Saturno retrogrado ed avverso sino al 25 maggio e dal 2 settembre al 31 dicembre, propenderà a minare la sicurezza e le finanze, consigliando, nei suddetti periodi, di pianificare le uscite e le entrate, reclamare ciò che vi spetta, eludere acquisti di immane portata e non cascar preda dell’ansietà anche perché, per taluni, è fattibile un entrata extra o un’eredità. Marte bendisposto fino al 18 aprile, dal 23 settembre al 4 novembre e dal 16 dicembre in avanti, porterà invece una nota di gaiezza alle bigie giornate ottimizzando l’umore e aiutandovi a concretizzare un anelito assopitosi nei tumulti degli anni antecedenti. I sentimenti si pittureranno di contrastanti sfumature ma starà unicamente a voi non impegolarvi in legami complessi, farvi avanti con chi interessa o consolidare una relazione alla faccia di chi vorrebbe che la sotterraste in un acido carpione… Se con un’amica son sorti dei malintesi chiariteli prima che questi si commutino in assurde, definitive rotture o eterne incomprensioni. Una persona vi spalleggerà in un’impresa, per un immobile dovrete sostenere qualche spesa, un proselito abbisognerà di un supporto, un conoscente farà le scarpette, un diritto fino a ieri negato verrà riconosciuto e da fuori arriveranno stupefacenti novelle. E poi vi sposterete, divertirete e se un compagno o compagna già lo avete di comune accordo qualcosa di significativo organizzerete. Non trascurate la salute specie per quanto concerne l’intestino, il cuoricino, il sistema immunitario e quello circolatorio. Insomma, saranno 12 mesi sicuramente migliori dei precedenti anche se la prudenza, in ogni campo, non sarà mai troppa!

B I L A N C I A

Se avete in mente tante cose da realizzare sappiate che questo sarà l’anno giusto per cominciare a seminare e succosi frutti assaporare a patto di adoperare le dovute precauzioni perché non potete permettervi di sbagliare, specie per quanto concerne soldi, lavoro, famiglia o sentimenti. Imparate altresì ad essere meno sprovveduti e a vedere gli altri nella giusta dimensione al fine di non beccare fregature, facendo in contemporanea una bella pulizia nelle amicizie in quanto sono rare quelle di cui vi potete veramente fidare! Fino al 9 giugno, con Giove in trigono al Sole, adoperatevi al massimo al fine di variare ciò che mai potrà funzionare e siate ottimisti, volitivi, perpicaci, concreti, pronti a difendere a spada tratta passioni, ideali e quella dignità che qualcheduno tenterà di intaccare. Un viavai di uscite ed entrate costellerà una buona dei prossimi 12 mesi e a volte, considertai gli abnormi aumenti, temerete di non farcela a sopperire a tutti i pagamenti ma pure quì, il pianeta della giustizia e dell’equità, una manina ve la tenderà. Poi, dal 7 giugno, quando Giove si porrà in aspetto di quadratura rispetto al Sole natale, il tarlo del dubbio si insinuerà nell’arzigogolata testolina, portandovi ad andare in tilt e a non sapere come fare. Il bellicoso Marte, dal 19 aprile al 17 giugno, dal 7 agosto al 22 settembre, e dal 5 novembre al 15 dicembre, porgerà su piatti dorati delle opportunità da cogliere al balzo al fine di migliorare lo stile di vita, specie se questo vi calza strettino. Una perdita rattristerà, un rapporto, se traballante od insoddisfacente finirà, e soltanto le coppiette ben assodate, potranno vivere pacifiche e beate. I singoli conosceranno casualmente chi saprà amare e capire oppure una grande scintilla scoccherà... Feste e viaggi avvolgeranno un’estate da vivere sulla sua pienezza a parte un paio di imprevisti atti a far salire i fumenti. In famiglia o tra le amicizie qualcuno si sposerà, invitandovi ad una cerimonia destinata a restare nei cassetti della memoria. Dei buffi fatterelli o delle singolari esperienze invece vi faranno aprire gli occhi e maturare. Riguardo la salute, spunteranno dei fastidi ad una spalla, alla gola, tiroide, stomaco, colon, vescica o sistema venoso . Sulla strada siate guardinghi e niente imprudenze!

S C O R P I O N E

Ed eccolo qui un anno un po' più decente di un trascorso 2024 faticoso e prepotente ma non ancora così ardito dal far toccare il cielo con un dito, considerate le cosette da sistemare, un andazzo lavorativo facente ansimare, dei conticini da far quadrare e delle difficoltà da affrontare… Però, qualsiasi sia il problema, alla fine la spunterete e all’ostacolo sormontato brinderete. Il trigono di Saturno, fino al 25 maggio e dal 2 settembre al 31 dicembre, vi consentirà di approdare a nuove esperienze, appianare controversie, sentirvi più pimpanti ed energici, allacciare rapporti interpersonali veramente speciali, rinvenire escamotage a ciò che affligge. Giove invece, soltanto dal 10 giugno vi sarà amico, e converrà aspettare tale lasso temporale prima di compiere scelte o muovere passi di una certa portata. Affettivamente il dubbio regnerà sovrano inducendo a riflettere sulla validità di una storia: se portarla avanti o relegarla nei cassetti della memoria … Bene invece per le coppiette assodate le quali faranno grandi passi avanti mentre gli sfigati cronici si imbatteranno ancora in soggetti balzani anche se, col beneplacito di una Venere voluttuosa, dal 28 marzo al 30 aprile, dal 2 giugno al 25 agosto, dal 20 settembre al 13 ottobre, subentrerà l’opportunità di conoscere qualcuno degno di attenzione! In più occasioni, specie se lesi nell’orgoglio e nella dignità, estrapolerete il pungiglione ripagando con la stessa moneta chiunque si sia comportato ambiguamente. Alla pitocca sorte strapperete un consenso nel senso di vedersi materializzare un sogno giacente nel cassetto, apportare delle modifiche al look e all’appartamento e poi, con il favoreggiamento di un Marte clemente, dal 9 gennaio al 18 aprile, dal 18 giugno al 6 agosto o dal 23 settembre al 5 novembre, varierete qualcosa nella quotidianità oppure alleggerirete un tormentone, indipendentemente dal fatto che si tratti di salute, amore, attività. In estate vi caverete dei pallini, viaggerete, tornerete fanciullini o riceverete dei quattrini. L’essenziale sarà non cascare in depressione e guardare avanti proprio là dove il sole e le stelle torneranno a brillare… Siate sereni, curate sul nascere ogni acciacco si prospetti, contenetevi nel mangiare e non commette imprudenze. L’ultimo mese del 2025 sarà invece molto significante!

S A G I T T A R I O

Quanti di voi, dopo anno bisesto, controverso, difficilino, faticoso e più pesante di un macigno, confidano in un 2025 più clemente e sorridente… Con quel birbante di Saturno, già da parecchio preposto a far andare tutto al rallentatore e formante la ormai rinomata quadratura con Il Sole fino al 25 maggio e poi dal 2 settembre al 31 dicembre, avrete degli attimi di tregua ma soltanto nei lassi temporali andanti dal 26 maggio al 1° settembre quando converrà compiere delle giuste scelte, gustare l’attimo fuggente, sistemare faccende sbilenche o pigliare sagge iniziative. Fortunatamente anche Giove, dal 10 giugno, la smetterà di importunare consentendo, a quasi tutti i nativi, di rilassarsi, sollazzarsi, migliorare lo stato di salute, ricevere dei proventi, acquistare qualcosa di importante, togliersi dei ghiribizzi ed accedere alla sospirata, meritata serenità. Marte, dal canto suo, farà discrete concessioni, almeno nei periodi andanti dal 19 aprile all’11 giugno, dal 7 agosto al 22 settembre e dal 5 novembre al 31 dicembre, sostenendo gli audaci e chiunque aneli dare un’impronta diversa alla quotidianità. Da come avrete potuto intendere i prossimi mesi, pur riservando ancora qualche asprezza, saranno sicuramente migliori dei due anni antecedenti. Delle significative novità giungeranno da amiconi, parenti o figlioli e, verso l’autunno, gioirete per un accadimento rendente il cuor contento così come farete un viaggetto forse da tempo anelato o posticipato. L’estate vi vedrà spettatori e protagonisti di fatti burleschi ma nel complesso sarà una stagione intensa e tutta da vivere. In amore uno spizzico di trambusto scombinerà gli ammogliati dispaiati, qualcuno si separerà, altri invece allacceranno una storia imponente e promettente. Sul lavoro boccheggerete per timore di non riuscire a sopperire a tutte le spese ma anche qui, per la cruna di un ago, la spunterete. Riguardo la salute non vi dovrete trascurare ma effettuare dei controlli, modificare una cura, sorvegliare fegato, pancreas, tiroide, cuoricino, denti, organi riproduttivi, bronchi, sistema venoso e nervoso. Attenti agli infortuni e a non scivolare per disattenzione.

C A P R I C O R N O

Il 2025 sarà per voi un anno rigurgitante di incongruenze, decisioni, accadimenti impensati, preoccupazioni ma anche grandi soddisfazioni a patto di non fare i testoni e di ascoltare dei consigli atti a condurvi sulla strada giusta. Le stelle non saranno un granché accomodanti perché, dal 6 giugno, Giove formando un’opposizione col vostro Sole natale, procaccerà qualche inconveniente oppure vi porrà dinanzi a delle scelte atte a mandarvi nel pallone. Le suddette potrebbero interessare l’attività, la famiglia, gli affetti o degli investimenti su cui riflettere. Fortunatamente, un Marte bendisposto sal 18 giugno al 6 agosto, dal 23 settemre al 5 novembre e dal 16 dicembre in poi, vi sosterrà nelle imprese porgendo su di un piatto d’argento soluzioni e deliberazioni. In ambito sentimentale potrà succedere di tutto: dai sospiri ai respiri, dall’incontro casuale all’allontanamento conclamato, dai bisticci coniugali alla frequentazione singolare, in un marasma di emozioni ardue da focalizzare. Soltanto i nati alla fine di dicembre o i primi di gennaio si stabilizzeranno o, se felicemente accoppiati, se la spasseranno! Riallaccerete un’amicizia o ne imbastirete di nuove, varierete qualcosina in ambito operativo, al destino chiederete un po giustizia, trascorrerete orette memorabili con chi sa farvi divertire, effettuerete viaggi e cambierete una fettina della vostra esistenza. Da fratelli, genitori o figli pioveranno novelle, un cruccio si lenirà, metterete alle strette un saccente e amplierete il raggio d’azione ma soltanto intorno o dopo giugno. Qualche nativo varierà mansione od ottimizzerà quella attuale, altri penseranno alla pensione, altri ancora venderanno o compreanno qualcosa di immobiliare. I prossimi dodici mesi saranno così intensi e movimentati dal non lasciar spazio a immani oasi di pace anche se vi caverete dei pallini e a forza di insistere otterete ciò che avete sempre desiderato pur avendo sette camicie sudato. Se soffrite di disturbi cronici sappiate che un bravo competente li allieverà. Un’articolazione dolerà, il fegatino singhiozzerà e qualcheduno un intervento effettuerà…

A C Q U A R I O

I prossimi dodici mesi appaiono fermentati, bizzarri e mezzi intronati, come le persone che incrocerete e gli accadimenti che succederanno, al punto di non poter dar nulla per scontato. La vostra libertà di pensiero e di azione non dovrà erre violata in quanto, se ciò accadesse, di qualsiasi settore si tratti, piantereste su un quarantotto. Teoricamente vorreste scappare da una routine attanagliante, stare meglio con gli altri e con voi stessi, rinvenire una maggior tranquillità, capire dove il treno della vita vi stia per portare e non dover starci male per chi, la vostra considerazione non la merita affatto. Con Saturno, da maggio a settembre, in vena di elargizioni, rinverrete de escamotage a ciò che affligge vedendo la ruota girare nella vostra direzione od organizzando il tran tran in maniera diversa. Sotto l’influsso della magica brezza di Marte, nel bel mezzo della caldissima estate, e nel pieno dell’autunno, navigherete in mari abbastanza tranquilli, mossi solo ogni tanto da qualche ondata di ansia e preoccupazioni per un settore che già nel 2024 motivava apprensione. Quando invece Marte farà il capriccioso, ossia dal 19 aprile al 17 giugno, dal 23 settembre al 5 novembre, aspettatevi pure delle delusioni, dei contatti con mezzi marpioni, degli scotti da pagare a seguito di madornali distrazioni, un viavai di uscite ed entrate, nelle novelle non propriamente beate e delle scelte da compiere con grinta e fermezza. In tema figliolanza potrete andar orgogliosi a patto di dialogare in nome di quel rispetto che è alla base di ogni rapporto interpersonale. In ambito sentimentale vi sarà ben poco di normale, considerate le persone un po' stranite che incrocerete sull’incerto cammino, ma questo, se le desiderate, è l’anno adatto per convolare a nozze, rompere con ciò che mai potrà funzionare o, se soli soletti, incrociare un soggetto con cui iniziare un discorso serio. Un presunto amico amareggerà, una donna veleno sputerà e un contesto materiale impensierirà. Rischio di contravvenzioni per i più distrattoni, nonché intestino, schiena, vescica, sistema arterioso e vie respiratorie inclini ad irritazioni. Da controllare pure glicemia e acidi urici.

P E S C I

Se nel 2024 talune circostanze hanno demotivato, se i sogni si sono assopiti o vi siete arrabbiati con la sorte perché ha affievolito le speranze, sappiate che nel 2025, pur boccheggiando magari per il timore di non riuscire negli intenti agognati, con transiti riverenti, in primis il trigono di Giove dal 10 giugno al 31 dicembre, partirete alla riscossa, ottenendo delle gratificazioni, soddisfazioni, chiarendo ciò che sembrava oscuro, sistemando o perfezionando il lavoro e l’andazzo pecuniario. Per gli eterni pessimisti permarrà quella sottile inquietudine atta a rendere cupi i pensieri ma basterà guardare anche il lato positivo delle cose e delle persone per far svanire ogni affanno. Sia la primavera che l’estate vi vedranno protagonisti di fatti inediti ed impensati e vi capiterà pure di esultare per un lieto evento o per un qualcosa atto a rendere il cuor contento. Chi ha familiari anzianotti si corruccerà per il loro benessere mentre da eventuali figli giungeranno allettanti novelle e poi inizierete a prendervela di meno e a far della filosofia un precetto… tanto è risaputo che quello a cui si ambisce arriva inaspettatamente. I mesi estivi si staglieranno, caldi ed imponenti, invitando quasi tutti ad alzare le tende e partire per delle rilassanti vacanze a parte chi, per cause di forza maggiore, deve seguitare a sgobbare. In amore l’imprevisto regna imperioso: dall’ipotizzare una convivenza, ai litigi dovuti all’irruenza, dalle mezze rotture ai rinsaldamenti, dagli innamoramenti alle amicizie da approfondire o agli imponenti progetti. Se un compagno valido già lo avete con il medesimo delle belle esperienze vivrete. Con Marte baldanzoso fino al 18 aprile, da settembre a novembre e nel mese di dicembre, vi sentirete più energici e vigorosi, malgrado un acciacco richieda il sostegno di un valido dottore. Chiuderete l’anno in bellezza e, al di là della stanchezza e di qualche delusione, dovute al fatto di aver riposto fiducia in fatue persone, non avrete di che lamentarvi. Riguardo la salute, sia la schiena che le articolazioni, l’intestino, il sistema osseo e la propensione alle infiammazioni, sporadicamente daranno qualche problemino.

E che le stelle, sempre così monelle, brillino su un 2025 di pace e carico di promesse…

A tutti voi Buon Anno!