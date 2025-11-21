L'Oroscopo di Corinne dal 21 al 27 novembre

ARIETE: Basta un malinteso ad incrinare relazioni interpersonali o collaborative, come infatti accadrà ai più irascibili o maldestri... Per codesta ragione, converrebbe esser espliciti nell’esporre intenzioni e concetti, chiedendo, alla controparte, la stessa chiarezza! Documenti da firmare, controllare, convalidare. Il vento dell’utopia soffierà sul cuore di chi nutre sentimenti ammantati di astrattismo. Sborsi per sfizi, scadenze o regalini. Noie per vecchietti. Ritrovi gaudenti.

TORO: Con il beneplacito di un Giove positivo questa seconda quindicina di novembre sembra riservare dei miglioramenti un po’ su tutti i fronti a patto di non impuntarvi su prese di posizione errate e prendere la vita con un minimo di filosofia. Rammentate inoltre che, impegnandovi, otterrete successi e riconoscimenti. Estrarre, infatti, un sogno dal cassetto, prima che ammuffisca, e far di tutto per realizzarlo, darà un input incredibile. Combini nel week end.

GEMELLI: La quadratura di Saturno arrecherà tentennamenti, sbuffi, minuti inconvenienti, inducendo ad essere turbati e confusi almeno finché non vedrete risolversi una specifica questione. Anche in fatto di finanze conviene essere prudenti specie nel trattare con terzi! Fattibile una visita beneaccetta, una sorpresina e un acquisto da effettuare senza rimandare. Con Marte opposto state solo attenti a non scivolare o farvi del male e siate prudenti sulla strada.

CANCRO: Ancora un granellino di pazienza poi… spiccherete il volo verso lidi di distensione e sollievo… Basta quindi sbuffare, ansimare, patire, somatizzare: sia Giove che Saturno spianeranno l’irta strada e, malgrado qualche sassolino rimanga ancora, vi toglierete grandi fardelli! In simultanea un paio di conoscenti vi sproneranno a compiere scelte rinviate all’infinito. Fervore e trambusto per un’iniziativa, fastidi per una casa e domenica allettante.

LEONE: Anche quando i sipari calano su vetuste aspirazioni e la realtà mostra il bieco volto, non smarritevi in labirinti di titubanza ma appellatevi a quella forza interiore che non sapete neppure di possedere! Proclamate le vostre verità, non accontentatevi delle briciole e fatevi rispettare da mezze cartucce prive di eticità! Organizzare una serata con amici risveglierà il buonumore. Missiva strabiliante e agitazione per timore di non riuscire a fare tutto quello che avete in mente.

VERGINE: Malgrado la fase scarsamente brillante, le paturnie, la stanchezza, l’agitazione, e quel malandrino di Marte avverso, riuscirete a strappare discreti consensi alla beffarda sorte, accaparrandovi attimi di semi tranquillità. L’essenziale è confidare in mesi meno ostici, frequentare soggetti corroboranti e lottare in nome di un qualcosa o qualcuno a cui tenete. Una notiziola scombussolerà, un’altra invece rincuorerà. Verso il week end vi succederanno un paio di fatti strani.

BILANCIA: Trattando con i fessi bisogna farsi furbi: contro l’ignoranza la ragion non vale e intavolare sterili discussioni intricherebbe ciò che è già complicato. Pensate maggiormente a voi, agli esseri amati, lasciando cuocere nel proprio brodo chiunque faccia del vittimismo un’arma di ricatto… Trabocchetti o tedi connessi a moduli, scritti, richieste pecuniarie. Birichinate affettive stimoleranno single e mal maritati. Domenica adatta a una gitarella o giretti per mercatini.

SCORPIONE: Chiuderete il mese in bellezza con la Luna che 1l 20 novembre si fa nuova proprio nella vostra costellazione e, se qualche dubbio ancora attanaglia, l’astro d’argento vi aiuterà a risolverlo rischiarando la via di certezze smarritesi nei meandri dell’ansia. Preparatevi altresì a dare un tocco di innovazione all’ambito professionale o privato ma senza agire d’impulso o fare qualcosa di avventato. Messaggio, commozioni o augurio spiritoso per chi festeggia il compleanno.

SAGITTARIO: Occhieggiate dietro le tende della tristezza: un raggio di sole sta per accendere momenti migliori, le giornate sembreranno meno pesanti e, entro fine anno, un paio di angustie svaniranno, grazie anche ad un Marte nel segno, atto a dare forza e sostegno. Tante sono ancora le cosine da sistemare ma, prima di Natale, rinverrete l’equa soluzione a ciò che affligge. Occhio a non strafare in quanto il tono energetico è bassino e basta un nonnulla a causare un acciacchino.

CAPRICORNO: E’ giunta l’ora di eludere pensieri negativi concedendo, ad una specifica persona, quella fiducia che, al di là delle vostre elucubrazioni mentali, merita a piene mani. Adoperando l’arma della diplomazia sappiate dire no ad un’incombenza che non vi compete e mitigate lo stress. Non male sarebbe ideare qualcosa di speciale per le prossime festività: pensateci anticipatamente. Spese per un aggeggio da riparare. Dritte da una tipa saggia e altruista. Attenti ai virus influenzali.

ACQUARIO: Vi è un tempo per ogni cosa e una cosa per ogni tempo… Sembra un gioco di parole, mentre, in effetti, unicamente usando l’arma della lungimiranza, scoprirete degli immensi tesori che, forse per timore, orgoglio o fierezza, state sottovalutando… Non mettete troppa carne al fuoco e sbrigate le comuni mansioni una alla volta al fine di non ritrovarvi sommersi da un’impercettibile ansia…Tutelatevi altresì contro le infreddature e nel week end uscite dal guscio.

PESCI: Tutto arriva a chi sa aspettare: statevene quindi sulla sponda ad attendere che un anelito si possa materializzare… Nel frattempo accontentatevi di ciò che passa il convento, state accanto a chi vi vuole bene, spronate un figliolo, sopperite ad impegni pressanti, tutelate un anzianotto e non sbuffate per le altrui infuriate. Chi attua nel commercio rimarrà indignato da un sistema reputato sbagliato… Imprevisti tra giovedì e sabato. Nel week end concedetevi una dolce follia.

Le stelle ci conducono verso sogni di luce…