Finale, sorpresi con targa contraffatta: denunciati due uomini con precedenti per rapina, furto e uso di documenti falsi

Nel contesto dei controlli intensificati organizzati per le festività natalizie e di fine anno, sotto il coordinamento delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, la polizia locale di Finale Ligure ha individuato un’auto in circolazione con una targa abilmente contraffatta.

La pattuglia, impegnata in verifiche di sicurezza a seguito del consistente afflusso di turisti dopo Natale, ha notato i continui passaggi sospetti del veicolo nelle vie cittadine. Insospettiti dal comportamento, gli agenti hanno deciso di intimare l’alt al mezzo, avvalendosi del supporto di un secondo equipaggio.

A bordo dell’auto si trovavano due uomini provenienti dal Piemonte. I loro atteggiamenti hanno ulteriormente insospettito la polizia locale, spingendo gli agenti a procedere con un controllo approfondito del veicolo. L’ispezione ha rivelato che l’auto circolava con una targa contraffatta, sovrapposta abilmente a quella originale assegnata al mezzo.

I due uomini sono stati quindi accompagnati al Comando di via Ghiglieri per ulteriori accertamenti. Dalle verifiche è emerso che entrambi avevano numerosi precedenti penali per rapina, furto e utilizzo di documenti falsi.

In accordo con il magistrato di turno, gli agenti hanno disposto il sequestro del veicolo e della targa contraffatta. I due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati connessi alla falsificazione della targa, che prevedono pene detentive da uno a sei anni e sanzioni pecuniarie fino a 8.186 euro.

I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti in città.