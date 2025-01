Festa ad Andora per il Cimento Invernale: 174 i “temerari” fra i 4 e i 90 anni che si tuffano in mare

Sono 174 i nuotatori fra i 4 e i 90 anni, fra cui uno proveniente da Parigi, per il Cimento Invernale di Capodanno ad Andora, presentato da Gianni Rossi e organizzato dal Comune di Andora con la sezione locale della Lega Navale e la collaborazione dell’Associazione Bagni Marini, i Bagni Holiday e l’assistenza della Polizia di Stato in mare insieme alla Delegazione di Spiaggia e tanti volontari.

Con temperature che ricordano la primavera, l'acqua registrava 16 gradi, mentre la temperatura esterna era di 19. Il sindaco Mauro Demichelis, insieme al vicesindaco Daniele Martino, all’assessore Ilario Simonetta e al consigliere Aga Ndricim, ha partecipato alla cerimonia distribuendo i premi.

La partecipante più anziana è stata Maria Magnacavallo, 90 anni, proveniente da Rovellasca, mentre i più giovani sono stati Federico Mazzia di Paderno e Elisa Battaglia di Rivoli, entrambi di appena 4 anni. Il gruppo più numeroso è risultato quello dei Due Gabbiani, composto da ben 46 nuotatori. Il riconoscimento per il partecipante proveniente da più lontano è andato al parigino Giovanni Tuvena. Un premio speciale per l’abbigliamento più originale è stato assegnato a Maria Verdino e Claudio Bardino. Come sempre, numerosi e entusiasti anche i Nuotatori del Tempo Avverso.

“Un inizio del 2025 pieno di energia grazie al Cimento Invernale di Andora – afferma il sindaco Mauro Demichelis - Ben 174 nuotatori si sono riuniti sulla nostra splendida spiaggia per questa tradizionale e festosa manifestazione. Un enorme grazie a tutti i partecipanti, al numeroso pubblico presente, alla Lega Navale per la perfetta organizzazione, all’Associazione Bagni Marini e ai Bagni Holiday, alla Delegazione di Spiaggia e alla Polizia di Stato per l’assistenza a mare, alla Croce Bianca, al Gruppo Alpini Val Merula e a tutti i volontari, a terra e in acqua, che hanno reso possibile questo evento. Come sempre Gianni Rossi, con la sua bravura, ha trasformato il cimento in una festa coinvolgente per tutti. L’auspicio è che l’energia positiva di questo tuffo ci accompagni per tutto l’anno”.