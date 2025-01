Sabato 4 gennaio iniziano i saldi invernali. Secondo i sondaggi, ogni famiglia spenderà in media 218 euro

Il primo sabato di gennaio segna l'avvio dei saldi invernali, che nella nostra regione si concluderanno il 17 febbraio.

Gli sconti stagionali, sono regolati da normativa regionale ed avranno una durata prevista di 45 giorni, offrendo opportunità per acquistare a prezzi ridotti.

La legge regionale espone una serie di obblighi per i commercianti: esposizione di un cartello ben visibile almeno tre giorni prima dell'inizio dei saldi, indicazione sui cartellini del doppio prezzo (originale e scontato) e della percentuale di sconto. Inoltre, per l'allestimento delle vetrine in vista dei saldi, i commercianti possono nascondere i prezzi per un massimo di 48 ore, esponendo un cartello con la dicitura “vetrina in allestimento".

Nei 40 giorni precedenti l'inizio dei saldi è in vigore il divieto di vendite promozionali. Tuttavia, la Regione Liguria, su richiesta delle associazioni di categoria più rappresentative del commercio, aveva concesso una deroga al divieto per il solo giorno del "Black Friday".

Secondo un'indagine Ipsos sulle previsioni di spesa e sulle preferenze di acquisto, la spesa media prevista per questi saldi invernali è di 218 euro a famiglia. Inoltre, otto italiani su dieci preferiranno acquistare nei negozi fisici piuttosto che online.