Fatturare vista mare: le nuove attività che stanno trasformando l’economia ligure (senza più carta né sportelli)

In Riviera, la stagione estiva è da sempre il momento in cui si accendono le luci sull’economia locale. Ma oggi, a fianco delle attività tradizionali che popolano il lungomare di Savona e dintorni, emerge un nuovo profilo di imprenditore: è più giovane, più flessibile, spesso freelance o titolare di una piccola impresa che gestisce direttamente dal proprio smartphone, tra un ordine online e un report inviato al commercialista.

Nel savonese, come in molte altre province costiere, la trasformazione digitale dell’economia è diventata una leva silenziosa ma concreta. Lavoratori autonomi, piccoli albergatori, artigiani, liberi professionisti: sempre più spesso scelgono di operare senza filiali bancarie fisiche, senza faldoni di carta e con strumenti che permettano loro di concentrarsi sul lavoro e sulla stagionalità del proprio business.

Il boom delle attività legate al turismo esperienziale e ai servizi “dematerializzati” – dalle guide locali alle consulenze professionali, passando per micro-aziende del food & beverage che vendono direttamente tramite e-commerce – ha generato un bisogno di strumenti snelli, accessibili da ovunque, pensati per chi lavora in autonomia.

In questo contesto si inseriscono soluzioni come Tot, la piattaforma online pensata per chi vuole gestire incassi, pagamenti, fatture e cash flow senza perdere tempo in burocrazia. Il servizio, che include un conto aziendale con IBAN italiano, è progettato per adattarsi alla realtà di imprese agili, spesso stagionali o a conduzione individuale, che operano tra una spiaggia e una connessione wi-fi. Tot consente di monitorare le proprie finanze con una dashboard intuitiva, inviare bonifici, ricevere pagamenti e tenere in ordine la contabilità con strumenti automatici di riconciliazione.

Non è più raro incontrare a Varazze o Finale Ligure giovani imprenditori che offrono servizi digitali da coworking affacciati sul mare, o piccoli brand nati durante la pandemia che oggi vendono online a clienti in tutta Europa. A unirli c'è la scelta di soluzioni bancarie nate per chi lavora in mobilità, senza bisogno di recarsi fisicamente in filiale.

Il modello di impresa ligure, un tempo ancorato alla stagionalità, si sta evolvendo verso un approccio più continuativo, fondato su strumenti digitali e logiche imprenditoriali snelle. Per chi vuole "fatturare vista mare", oggi l'importante non è solo dove si lavora, ma soprattutto come. E la risposta, sempre più spesso, è: online.























